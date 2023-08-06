https://ria.ru/20230806/opolzni-1888475528.html

На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ

На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2023

На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ

После сильных дождей в нескольких южных регионах Австрии произошли многочисленные оползни, несмотря на сменившуюся погоду высокий уровень опасности остаётся без РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:39

2023-08-06T15:39

2023-08-06T15:39

в мире

австрия

карл нехаммер

штирия

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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. После сильных дождей в нескольких южных регионах Австрии произошли многочисленные оползни, несмотря на сменившуюся погоду высокий уровень опасности остаётся без изменений, сообщает издание Standard. По данным издания, сохраняется опасность оползней в затронутых непогодой землях. "Борьба по устранению ущерба от наводнения продолжилась в воскресенье в Штирии, Каринтии и на юге Бургенланда", - сообщает газета. По оценке синоптиков, прекратившийся на данный момент дождь может вновь начаться в Каринтии, где с конца прошлой недели было эвакуировано свыше 100 домохозяйств. Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, а правительство страны выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам.

https://ria.ru/20230805/opolzen-1888407425.html

https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html

австрия

штирия

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в мире, австрия, карл нехаммер, штирия