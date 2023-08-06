Рейтинг@Mail.ru
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/opolzni-1888475528.html
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ
После сильных дождей в нескольких южных регионах Австрии произошли многочисленные оползни, несмотря на сменившуюся погоду высокий уровень опасности остаётся без РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:39
2023-08-06T15:39
в мире
австрия
карл нехаммер
штирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595079785_24:0:986:541_1920x0_80_0_0_16542729e6f9515ceb336fb5ebc75259.jpg
ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. После сильных дождей в нескольких южных регионах Австрии произошли многочисленные оползни, несмотря на сменившуюся погоду высокий уровень опасности остаётся без изменений, сообщает издание Standard. По данным издания, сохраняется опасность оползней в затронутых непогодой землях. "Борьба по устранению ущерба от наводнения продолжилась в воскресенье в Штирии, Каринтии и на юге Бургенланда", - сообщает газета. По оценке синоптиков, прекратившийся на данный момент дождь может вновь начаться в Каринтии, где с конца прошлой недели было эвакуировано свыше 100 домохозяйств. Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, а правительство страны выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам.
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888407425.html
https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html
австрия
штирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595079785_145:0:866:541_1920x0_80_0_0_10cc2f39820870ed063bf69fdb45ac15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, карл нехаммер, штирия
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Штирия
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ

Standard: после сильных дождей на юге Австрии произошли оползни, опасность сохраняется

© Sputnik / Taleh MahmudovПоследствия схода оползня на
Последствия схода оползня на - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Sputnik / Taleh Mahmudov
Последствия схода оползня на . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. После сильных дождей в нескольких южных регионах Австрии произошли многочисленные оползни, несмотря на сменившуюся погоду высокий уровень опасности остаётся без изменений, сообщает издание Standard.
По данным издания, сохраняется опасность оползней в затронутых непогодой землях. "Борьба по устранению ущерба от наводнения продолжилась в воскресенье в Штирии, Каринтии и на юге Бургенланда", - сообщает газета.
Машина скорой помощи в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
Вчера, 23:35
По оценке синоптиков, прекратившийся на данный момент дождь может вновь начаться в Каринтии, где с конца прошлой недели было эвакуировано свыше 100 домохозяйств.
Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, а правительство страны выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам.
Озеро в Словении - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Три человека погибли в Словении из-за наводнений и оползней
4 августа, 20:47
 
В миреАвстрияКарл НехаммерШтирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала