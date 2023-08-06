https://ria.ru/20230806/opolzni-1888475528.html
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ
После сильных дождей в нескольких южных регионах Австрии произошли многочисленные оползни, несмотря на сменившуюся погоду высокий уровень опасности остаётся без РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:39
2023-08-06T15:39
2023-08-06T15:39
в мире
австрия
карл нехаммер
штирия
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. После сильных дождей в нескольких южных регионах Австрии произошли многочисленные оползни, несмотря на сменившуюся погоду высокий уровень опасности остаётся без изменений, сообщает издание Standard. По данным издания, сохраняется опасность оползней в затронутых непогодой землях. "Борьба по устранению ущерба от наводнения продолжилась в воскресенье в Штирии, Каринтии и на юге Бургенланда", - сообщает газета. По оценке синоптиков, прекратившийся на данный момент дождь может вновь начаться в Каринтии, где с конца прошлой недели было эвакуировано свыше 100 домохозяйств. Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, что ситуация на юге Австрии, в частности, в федеральных землях Каринтия и Штирия из-за проливных дождей стала напряженной, а правительство страны выделяет средства из фонда помощи пострадавшим регионам.
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888407425.html
https://ria.ru/20230804/navodnenie-1888284059.html
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в мире, австрия, карл нехаммер, штирия
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Штирия
На юге Австрии сохраняется опасность оползней после дождей, сообщили СМИ
Standard: после сильных дождей на юге Австрии произошли оползни, опасность сохраняется