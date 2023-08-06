https://ria.ru/20230806/obstrely-1888441201.html

ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки

ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки - РИА Новости, 06.08.2023

ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:04

2023-08-06T11:04

2023-08-06T11:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В воскресенье в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 5 августа. Несмотря на то, что обстрелу подверглись всего два приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 103. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных и три осветительных снаряда, по селу Муром – 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5 минометных снарядов, по посёлку Ленинский и селу Красное – четыре и два минометных снаряда соответственно. В субботу, по данным губернатора, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230803/obstrel-1888080119.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков