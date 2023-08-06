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ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 06.08.2023 (обновлено: 11:05 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/obstrely-1888441201.html
ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки
ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:04
2023-08-06T11:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В воскресенье в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 5 августа. Несмотря на то, что обстрелу подверглись всего два приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 103. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных и три осветительных снаряда, по селу Муром – 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5 минометных снарядов, по посёлку Ленинский и селу Красное – четыре и два минометных снаряда соответственно. В субботу, по данным губернатора, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888080119.html
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белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки

ВСУ обстреляли два приграничных района Белгородской области более ста раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В воскресенье в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 5 августа. Несмотря на то, что обстрелу подверглись всего два приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 103.
Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных и три осветительных снаряда, по селу Муром – 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5 минометных снарядов, по посёлку Ленинский и селу Красное – четыре и два минометных снаряда соответственно.
Последствия обстрела Шебекино
Тепловой контур в жилых домах белгородского Шебекино закрыт из-за обстрела
3 августа, 22:39
В субботу, по данным губернатора, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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