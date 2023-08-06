ВСУ обстреляли два района Белгородской области более ста раз за сутки
ВСУ обстреляли два приграничных района Белгородской области более ста раз за сутки
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В воскресенье в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 5 августа. Несмотря на то, что обстрелу подверглись всего два приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 103.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных и три осветительных снаряда, по селу Муром – 7 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5 минометных снарядов, по посёлку Ленинский и селу Красное – четыре и два минометных снаряда соответственно.
В субботу, по данным губернатора, в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.