Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке, Донецку и Горловке 20 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ... 19.40 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров в 19.50 и три аналогичных снаряда - в 19.55. Также в 20.10 по Горловке (Никитовский район) было выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.