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ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.08.2023
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19:38 06.08.2023 (обновлено: 19:39 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888503955.html
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Горловке
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 15 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:38
2023-08-06T19:39
в мире
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 15 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 18.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...19.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 17.00, 19.05 и 19.10 мск украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230806/ranenye-1888495856.html
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донецк
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в мире, донецк, сцкк, нато, горловка, донецкая народная республика
В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Горловка, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Горловке

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 23 натовских снаряда

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 15 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 18.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...19.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 17.00, 19.05 и 19.10 мск украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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