ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и населенный пункт Гольмовский
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтобус и автомобиль, сгоревшие в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Автобус и автомобиль, сгоревшие в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.25 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров...11.️35 -населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 13.15 по населенному пункт Гольмовский было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.