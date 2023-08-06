https://ria.ru/20230806/obstrel-1888420511.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов - РИА Новости, 06.08.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов

Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T07:10

2023-08-06T07:10

2023-08-06T07:10

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 0.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. С 4.55 по 6.45 украинские войска выпустили еще 16 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230806/donetsk-1888418546.html

донецк

украина

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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато