https://ria.ru/20230806/niger-1888494056.html

В Нигерии призвали ЭКОВАС к поиску мирного решения по Нигеру

В Нигерии призвали ЭКОВАС к поиску мирного решения по Нигеру - РИА Новости, 06.08.2023

В Нигерии призвали ЭКОВАС к поиску мирного решения по Нигеру

Сенат (верхняя палата парламента) Нигерии призвал Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) искать дипломатические решения для урегулирования... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:06

2023-08-06T18:06

2023-08-06T18:06

в мире

нигерия

нигер

абуджа

мохамед базум

африканский союз

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Нигерии призвал Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) искать дипломатические решения для урегулирования ситуации с военным переворотом в Нигере, заявил председатель сената Годсвилл Акпабио. Нигерийское агентство Daily Trust 4 августа сообщало, что президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу проинформировал парламент страны о предложенных сообществом планах военных действий и санкциях против Нигера на фоне военного переворота. "Сенат призывает президента... Нигерии как председателя ЭКОВАС... поощрять других лидеров ЭКОВАС к укреплению политических и дипломатических возможностей и других средств, направленных на решение политических проблем в Республике Нигер", - заявил Акпабио на сессии парламента Нигерии в субботу. При этом, согласно заявлению Акпабио, сенат признал, что президент Тинубу в своем письме от 4 августа не просил одобрения парламента "начать войну". В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Позднее командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230804/niger-1888282624.html

https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигерия, нигер, абуджа, мохамед базум, африканский союз