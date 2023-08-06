https://ria.ru/20230806/niger-1888483256.html
Италия сократила численность своих военных в Нигере
Италия сократила численность своих военных в Нигере - РИА Новости, 06.08.2023
Италия сократила численность своих военных в Нигере
Италия сократила военный контингент Нигере, вернув 65 военнослужащих с базы в Ниамее, сообщает агентство askanews со ссылкой на заявление минобороны Италии. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:29
2023-08-06T16:29
2023-08-06T16:29
в мире
италия
нигер
ниамей
переворот в нигере — 2023
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РИМ, 6 авг - РИА Новости. Италия сократила военный контингент Нигере, вернув 65 военнослужащих с базы в Ниамее, сообщает агентство askanews со ссылкой на заявление минобороны Италии. В субботу вечером на базе ВВС "Практика-ди-Маре" приземлился борт, который доставил в Италию 65 военнослужащих и 10 представителей американских войск. "При помощи этого рейса министерство обороны намеревалось еще больше увеличить материально-техническую автономность итальянской базы в Нигере, а также оптимизировать ее вместимость, если возникнет необходимость принять гражданских соотечественников и, в экстренной ситуации, эвакуировать их", - говорится в сообщении. Как заявил глава Минобороны Гвидо Крозетто, на следующей неделе военное ведомство запланировало новые рейсы. В Ниамее остаются 254 итальянских военных. Они задействованы в миссии по обучению нигерских военнослужащих. В среду под Римом приземлился специальный борт, направленный МИД Италии в Нигер для эвакуации итальянцев. По данным минобороны Италии, на борту прибыли 99 пассажиров, в том числе иностранцы, пожелавшие покинуть Нигер.
https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html
https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, нигер, ниамей, переворот в нигере — 2023
В мире, Италия, Нигер, Ниамей, Переворот в Нигере — 2023
Италия сократила численность своих военных в Нигере
askanews: Минобороны Италии сократило контингент в Нигере, освободив место на военной базе