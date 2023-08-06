https://ria.ru/20230806/niger-1888483256.html

Италия сократила численность своих военных в Нигере

Италия сократила численность своих военных в Нигере - РИА Новости, 06.08.2023

Италия сократила численность своих военных в Нигере

Италия сократила военный контингент Нигере, вернув 65 военнослужащих с базы в Ниамее, сообщает агентство askanews со ссылкой на заявление минобороны Италии. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:29

2023-08-06T16:29

2023-08-06T16:29

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италия

нигер

ниамей

переворот в нигере — 2023

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РИМ, 6 авг - РИА Новости. Италия сократила военный контингент Нигере, вернув 65 военнослужащих с базы в Ниамее, сообщает агентство askanews со ссылкой на заявление минобороны Италии. В субботу вечером на базе ВВС "Практика-ди-Маре" приземлился борт, который доставил в Италию 65 военнослужащих и 10 представителей американских войск. "При помощи этого рейса министерство обороны намеревалось еще больше увеличить материально-техническую автономность итальянской базы в Нигере, а также оптимизировать ее вместимость, если возникнет необходимость принять гражданских соотечественников и, в экстренной ситуации, эвакуировать их", - говорится в сообщении. Как заявил глава Минобороны Гвидо Крозетто, на следующей неделе военное ведомство запланировало новые рейсы. В Ниамее остаются 254 итальянских военных. Они задействованы в миссии по обучению нигерских военнослужащих. В среду под Римом приземлился специальный борт, направленный МИД Италии в Нигер для эвакуации итальянцев. По данным минобороны Италии, на борту прибыли 99 пассажиров, в том числе иностранцы, пожелавшие покинуть Нигер.

https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html

https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, нигер, ниамей, переворот в нигере — 2023