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В результате наводнения на юге Австрии погиб человек - РИА Новости, 06.08.2023
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23:15 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/navodnenie-1888526665.html
В результате наводнения на юге Австрии погиб человек
В результате наводнения на юге Австрии погиб человек - РИА Новости, 06.08.2023
В результате наводнения на юге Австрии погиб человек
Наводнение в австрийской федеральной земле Каринтия привело к гибели человека, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем официальном аккаунте в Twitter. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T23:15
2023-08-06T23:15
в мире
австрия
карл нехаммер
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Наводнение в австрийской федеральной земле Каринтия привело к гибели человека, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем официальном аккаунте в Twitter. &quot;В Каринтии наводнение унесло жизнь одного человека. Наши мысли с родственниками погибшего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких&quot;, - написал канцлер.По данным австрийского телеканала ORF, в воскресенье во второй половине дня в реку Глан в Каринтии упал человек, спасатели незамедлительно начали операцию, однако помочь пострадавшему уже не удалось. По данным СМИ, в реку упал еще один человек, однако его спасли. Отмечается, что с пятницы ливни и высокая вода в реке стали причиной многочисленных спасательных операций на юге Австрии. В воскресенье ситуация с непогодой нормализовалась, но из-за стекающей воды и мокрых скользких склонов спасателям постоянно приходилось реагировать на новые вызовы. По данным телеканала, пять из десяти районов Каринтии в настоящий момент все еще охвачены наводнением.
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в мире, австрия, карл нехаммер
В мире, Австрия, Карл Нехаммер
В результате наводнения на юге Австрии погиб человек

Канцлер Австрии Нехаммер: наводнение в федеральной земле Каринтия унесло жизнь человека

© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
Автомобиль скорой помощи в Австрии - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Hans Punz
Автомобиль скорой помощи в Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Наводнение в австрийской федеральной земле Каринтия привело к гибели человека, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем официальном аккаунте в Twitter.
«

"В Каринтии наводнение унесло жизнь одного человека. Наши мысли с родственниками погибшего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - написал канцлер.

По данным австрийского телеканала ORF, в воскресенье во второй половине дня в реку Глан в Каринтии упал человек, спасатели незамедлительно начали операцию, однако помочь пострадавшему уже не удалось. По данным СМИ, в реку упал еще один человек, однако его спасли.
Отмечается, что с пятницы ливни и высокая вода в реке стали причиной многочисленных спасательных операций на юге Австрии. В воскресенье ситуация с непогодой нормализовалась, но из-за стекающей воды и мокрых скользких склонов спасателям постоянно приходилось реагировать на новые вызовы.
По данным телеканала, пять из десяти районов Каринтии в настоящий момент все еще охвачены наводнением.
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