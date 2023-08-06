В результате наводнения на юге Австрии погиб человек
Канцлер Австрии Нехаммер: наводнение в федеральной земле Каринтия унесло жизнь человека
© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
© AP Photo / Hans Punz
Автомобиль скорой помощи в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Наводнение в австрийской федеральной земле Каринтия привело к гибели человека, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем официальном аккаунте в Twitter.
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"В Каринтии наводнение унесло жизнь одного человека. Наши мысли с родственниками погибшего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - написал канцлер.
По данным австрийского телеканала ORF, в воскресенье во второй половине дня в реку Глан в Каринтии упал человек, спасатели незамедлительно начали операцию, однако помочь пострадавшему уже не удалось. По данным СМИ, в реку упал еще один человек, однако его спасли.
Отмечается, что с пятницы ливни и высокая вода в реке стали причиной многочисленных спасательных операций на юге Австрии. В воскресенье ситуация с непогодой нормализовалась, но из-за стекающей воды и мокрых скользких склонов спасателям постоянно приходилось реагировать на новые вызовы.
По данным телеканала, пять из десяти районов Каринтии в настоящий момент все еще охвачены наводнением.