https://ria.ru/20230806/navodnenie-1888526665.html

В результате наводнения на юге Австрии погиб человек

В результате наводнения на юге Австрии погиб человек - РИА Новости, 06.08.2023

В результате наводнения на юге Австрии погиб человек

Наводнение в австрийской федеральной земле Каринтия привело к гибели человека, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем официальном аккаунте в Twitter. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T23:15

2023-08-06T23:15

2023-08-06T23:15

в мире

австрия

карл нехаммер

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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Наводнение в австрийской федеральной земле Каринтия привело к гибели человека, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем официальном аккаунте в Twitter. "В Каринтии наводнение унесло жизнь одного человека. Наши мысли с родственниками погибшего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких", - написал канцлер.По данным австрийского телеканала ORF, в воскресенье во второй половине дня в реку Глан в Каринтии упал человек, спасатели незамедлительно начали операцию, однако помочь пострадавшему уже не удалось. По данным СМИ, в реку упал еще один человек, однако его спасли. Отмечается, что с пятницы ливни и высокая вода в реке стали причиной многочисленных спасательных операций на юге Австрии. В воскресенье ситуация с непогодой нормализовалась, но из-за стекающей воды и мокрых скользких склонов спасателям постоянно приходилось реагировать на новые вызовы. По данным телеканала, пять из десяти районов Каринтии в настоящий момент все еще охвачены наводнением.

https://ria.ru/20230806/opolzni-1888475528.html

австрия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австрия, карл нехаммер