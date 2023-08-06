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В Китае три чиновника погибли при ликвидации последствий наводнений

В Китае три чиновника погибли при ликвидации последствий наводнений - РИА Новости, 06.08.2023

В Китае три чиновника погибли при ликвидации последствий наводнений

Заместитель мэра города Шулань в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Цзилинь Ло Сюйдун, а также два других муниципальных чиновника,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:54

2023-08-06T17:54

2023-08-06T20:49

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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Заместитель мэра города Шулань в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Цзилинь Ло Сюйдун, а также два других муниципальных чиновника, пропавшие без вести в процессе работ по устранению последствий наводнений, признаны погибшими, поиски еще одного пропавшего чиновника продолжаются, сообщило муниципальное правительство Цзилиня. Ранее агентство Синьхуа сообщало, что в результате наводнений, вызванных сильными дождями в провинции Цзилинь, погибли шесть человек, кроме того, четыре чиновника пропали без вести в ходе работ по устранению последствий наводнений. Среди пропавших без вести были заместитель мэра города Шулань Ло Сюйдун и трое других муниципальных чиновника. Связь с ними была потеряна после того, как они столкнулись с опасностью в процессе устранения последствий наводнения в уездах Кайюань и Цзиньма, писало агентство. "Заместитель мэра города Шулань Ло Сюйдун, политкомиссар отдела народного ополчения Шуланя Чжоу Куньсюнь, старший инженер Цзилиньского проектно-исследовательского института в области охраны водных ресурсов и гидроэнергетики Ни Фэн были найдены 6 августа без признаков жизни, они погибли при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении правительства в социальной сети Weibo. Сообщается, что поиски еще одного пропавшего, начальника одного из департаментов канцелярии народного правительства города Шулань Чжан Чжичжао продолжаются. Ранее под влиянием тайфуна "Доксури" на северные районы Китая обрушились сильные ливни. На этой неделе от сильных дождей пострадал Пекин и окружающая его провинция Хэбэй, в китайской столице количество выпавших осадков стало рекордным за последние 140 лет наблюдений. СМИ со ссылками на местные управления по предотвращению наводнений сообщали, что число погибших от проливных дождей в Пекине составило 11 человек, в окружающей столицу провинции Хэбэй зарегистрировали 9 погибших. Кроме того, от проливных дождей пострадали в общей сложности 44 673 человека в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал приложить все усилия, чтобы минимизировать количество новых жертв наводнений после сильных дождей на севере Китая. В пятницу метеорологи предупреждали, что в ближайшие три дня в северо-восточных и северных районах Китая в связи с обильными осадками сохраняется высокий риск паводков, оползней, обвалов и селей. Населению рекомендуется избегать нахождения в горных районах, вблизи рек и в других местах, где вероятны геологические катастрофы.

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в мире, китай, си цзиньпин, weibo, цзилинь, пекин