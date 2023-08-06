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Пушилин наградил экипаж танка "Алеша" - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 06.08.2023 (обновлено: 16:24 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша" - РИА Новости, 06.08.2023
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:38
2023-08-06T16:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
денис пушилин
вооруженные силы рф
украина
безопасность
днр
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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.&quot;Наградил, как обещал, героический экипаж танка &quot;Алеша&quot;, который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил золотую звезду Героя Донецкой Народной Республики&quot;, — написал он в Telegram-канале.Пушилин также сообщил о присвоении звания Героя ДНР командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову.Накануне министр обороны Сергей Шойгу представил танкистов к присвоению званий героев России. Как сообщали в ведомстве, сам бой случился на Запорожском направлении в июне.В конце июля в Сети широко разошлось видео этого столкновения, снятое с беспилотника.
украина
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность, ДНР, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
2023-08-06T15:38
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Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"

Пушилин наградил звездами героев ДНР экипаж танка "Алеша", остановивший атаку колонны ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВыстрел из танка по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации
Выстрел из танка по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Выстрел из танка по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
«

"Наградил, как обещал, героический экипаж танка "Алеша", который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил золотую звезду Героя Донецкой Народной Республики", — написал он в Telegram-канале.

Пушилин также сообщил о присвоении звания Героя ДНР командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу представил танкистов к присвоению званий героев России. Как сообщали в ведомстве, сам бой случился на Запорожском направлении в июне.
В конце июля в Сети широко разошлось видео этого столкновения, снятое с беспилотника.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинВооруженные силы РФУкраинаБезопасностьДНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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