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Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"

Пушилин наградил экипаж танка "Алеша" - РИА Новости, 06.08.2023

Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:38

2023-08-06T15:38

2023-08-06T16:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении."Наградил, как обещал, героический экипаж танка "Алеша", который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил золотую звезду Героя Донецкой Народной Республики", — написал он в Telegram-канале.Пушилин также сообщил о присвоении звания Героя ДНР командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову.Накануне министр обороны Сергей Шойгу представил танкистов к присвоению званий героев России. Как сообщали в ведомстве, сам бой случился на Запорожском направлении в июне.В конце июля в Сети широко разошлось видео этого столкновения, снятое с беспилотника.

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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-08-06T15:38 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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