https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша" - РИА Новости, 06.08.2023
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:38
2023-08-06T15:38
2023-08-06T16:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
денис пушилин
вооруженные силы рф
украина
безопасность
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768809_0:90:1647:1016_1920x0_80_0_0_ac84a88bd08c93320b179e391cf595ab.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении."Наградил, как обещал, героический экипаж танка "Алеша", который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники. Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву вручил золотую звезду Героя Донецкой Народной Республики", — написал он в Telegram-канале.Пушилин также сообщил о присвоении звания Героя ДНР командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову.Накануне министр обороны Сергей Шойгу представил танкистов к присвоению званий героев России. Как сообщали в ведомстве, сам бой случился на Запорожском направлении в июне.В конце июля в Сети широко разошлось видео этого столкновения, снятое с беспилотника.
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768809_251:117:1449:1016_1920x0_80_0_0_d4969fc691af345d12a6d1bd8ad14094.jpg
Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
2023-08-06T15:38
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, денис пушилин, видео, вооруженные силы рф, украина, безопасность, днр, в мире, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность, ДНР, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"
Пушилин наградил звездами героев ДНР экипаж танка "Алеша", остановивший атаку колонны ВСУ