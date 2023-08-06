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Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста

Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста - РИА Новости, 06.08.2023

Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста

Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью поврежден ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:06

2023-08-06T16:06

2023-08-06T16:12

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью поврежден ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - сообщил Аксенов.Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.

https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448562.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)