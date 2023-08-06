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Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста - РИА Новости, 06.08.2023
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста
Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью поврежден ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:06
2023-08-06T16:06
2023-08-06T16:12
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью поврежден ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - сообщил Аксенов.Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448562.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста
Аксенов: ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста, жертв нет