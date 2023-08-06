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Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста - РИА Новости, 06.08.2023
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16:06 06.08.2023 (обновлено: 16:12 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/most-1888480192.html
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста - РИА Новости, 06.08.2023
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста
Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью поврежден ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:06
2023-08-06T16:12
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью поврежден ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - сообщил Аксенов.Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста

Аксенов: ракетный удар повредил дорожное полотно Чонгарского моста, жертв нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью поврежден ракетным ударом украинских войск, началось его восстановление, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", - сообщил Аксенов.
Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области
12:10
 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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