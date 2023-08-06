https://ria.ru/20230806/most-1888470655.html
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 06.08.2023
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:06
2023-08-06T15:06
2023-08-06T15:15
россия
общество
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в воскресенье в 14.00 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, крымский мост
Россия, Общество, Крымский мост
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленный днем в воскресенье, открыт