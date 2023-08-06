https://ria.ru/20230806/most-1888470655.html

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 06.08.2023

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:06

2023-08-06T15:06

2023-08-06T15:15

россия

общество

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто днем в воскресенье в 14.00 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, крымский мост