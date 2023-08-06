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В партии "Шор" считают, что Кишинев взял под контроль парламент Гагаузии - РИА Новости, 06.08.2023
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14:15 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1888464432.html
В партии "Шор" считают, что Кишинев взял под контроль парламент Гагаузии
В партии "Шор" считают, что Кишинев взял под контроль парламент Гагаузии - РИА Новости, 06.08.2023
В партии "Шор" считают, что Кишинев взял под контроль парламент Гагаузии
Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор в своем телеграм-канале заявил, что Народное собрание Гагаузии оказалось под контролем официального... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:15
2023-08-06T14:15
молдавия
кишинев
гагаузия
дмитрий константинов
евгения гуцул
илан шор
таможенный союз
в мире
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор в своем телеграм-канале заявил, что Народное собрание Гагаузии оказалось под контролем официального Кишинева. Народное собрание Гагаузкой автономии Молдавии (местный парламент) в пятницу отказалось утвердить структуру исполкома и не стало рассматривать его состав, который предложила новая глава региона Евгения Гуцул, инициативу заблокировал спикер Народного собрания Дмитрий Константинов. После дебатов депутаты приняли решение о созыве лингвистической комиссии, которая должна была определить степень владения кандидатами гагаузским языком. В ходе тестирования было выявлено, что 13 кандидатов, предложенные Гуцул, владеют гагаузским языком, семеро - нет, еще один кандидат не явился, поскольку находится за рубежом. "Кишинев вертит Народным собранием Гагаузии как хочет. Сперва указка – не утверждать членов Исполкома, потому что не все знают гагаузский… Новая вводная. Евгения Гуцул якобы неправильно представила структуру Исполкома. Кто-то лишний, кого-то не упомянули", - написал Шор. По его словам, в прошлом половина депутатов и членов исполкома не знали гагаузский язык, но это никого не беспокоило. По его мнению, Константинов "выглядел порядочным, пока" "не предал интересы гагаузов". "Он хотел навязать своих людей в Исполком и снимать сливки. Если б мы согласились – там бы процветало кумовство и коррупция", - заявил Шор. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, дмитрий константинов, евгения гуцул, илан шор, таможенный союз, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Илан Шор, Таможенный союз, В мире
В партии "Шор" считают, что Кишинев взял под контроль парламент Гагаузии

Лидер партии "Шор" считает, что Кишинев взял под контроль Народное собрание Гагаузии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор в своем телеграм-канале заявил, что Народное собрание Гагаузии оказалось под контролем официального Кишинева.
Народное собрание Гагаузкой автономии Молдавии (местный парламент) в пятницу отказалось утвердить структуру исполкома и не стало рассматривать его состав, который предложила новая глава региона Евгения Гуцул, инициативу заблокировал спикер Народного собрания Дмитрий Константинов. После дебатов депутаты приняли решение о созыве лингвистической комиссии, которая должна была определить степень владения кандидатами гагаузским языком. В ходе тестирования было выявлено, что 13 кандидатов, предложенные Гуцул, владеют гагаузским языком, семеро - нет, еще один кандидат не явился, поскольку находится за рубежом.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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"Кишинев вертит Народным собранием Гагаузии как хочет. Сперва указка – не утверждать членов Исполкома, потому что не все знают гагаузский… Новая вводная. Евгения Гуцул якобы неправильно представила структуру Исполкома. Кто-то лишний, кого-то не упомянули", - написал Шор.
По его словам, в прошлом половина депутатов и членов исполкома не знали гагаузский язык, но это никого не беспокоило.
По его мнению, Константинов "выглядел порядочным, пока" "не предал интересы гагаузов". "Он хотел навязать своих людей в Исполком и снимать сливки. Если б мы согласились – там бы процветало кумовство и коррупция", - заявил Шор.
Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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МолдавияКишиневГагаузияДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулИлан ШорТаможенный союзВ мире
 
 
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