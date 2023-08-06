https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег

Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег - РИА Новости, 06.08.2023

Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег

Кишинев два года игнорировал СНГ, а в мае там запустили процесс окончательного разрыва отношений. Молдавия уже вышла или вот-вот выйдет из нескольких десятков... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:08

молдавия

кишинев

россия

алексей полищук

владимир воронин

майя санду

снг

содружество

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Кишинев два года игнорировал СНГ, а в мае там запустили процесс окончательного разрыва отношений. Молдавия уже вышла или вот-вот выйдет из нескольких десятков договоров, касающихся вооруженных сил, торговли и энергетики. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Прощание румынкиВ последний день июля парламент Молдавии проголосовал за денонсацию пяти соглашений с СНГ: о сотрудничестве в области труда, о содействии согласованной политике в области стандартизации, метрологии и сертификации, о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках Содружества. Кроме того, депутаты попрощались с общим образовательным пространством и договором о технических барьерах в зоне свободной торговли.В ближайшее время та же участь постигнет соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, координации межгосударственных отношений в электроэнергетике, обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем и транзите электричества. Помимо этого, в Кишиневе больше не заинтересованы в соблюдении единых сроков снятия показателей с приборов учета электроэнергии, транспортируемой по межгосударственным линиям электропередачи.Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы расторгла партнерство с ФСБ России и направила запрос на денонсацию договора о сотрудничестве с СВР. В СИБ пояснили, что давно не взаимодействуют с российскими спецслужбами, поэтому ничего принципиально не изменилось. Но не забыли обвинить Москву в подрыве молдавских политических институтов, дестабилизации ситуации в республике и угрозах территориальной целостности.Представительница оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова уверена: так правящая партия "Действие и солидарность" хоронит собственный народ и государство. Лидер этой политической силы, экс-президент Владимир Воронин, признался, что у него нет цензурных слов для объяснения происходящего. По его мнению, Майя Санду отказывается от многовековой молдавской истории, чтобы люди жили только мечтой о евроинтеграции и объединении с Румынией. При этом экономикой никто не занимается, поэтому скоро в стране никого не останется — все уедут на заработки за границу.Разрыв шаблонаВ конце июля молдавские власти под предлогом шпионажа выдворили на родину 22 российских дипломата и 23 технических работника. Якобы они установили незаконные системы сбора информации на крыше посольства. В дипмиссии осталось всего десять человек.В посольстве сообщили, что все оборудование приобретено в конце 1990-х в Молдавии и значительная его часть уже заржавела. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил: это очередной недружественный шаг, направленный на разрушение двусторонних отношений.В феврале глава МИД Молдавии Нику Попеску говорил о 330 договорах с СНГ. Процесс выхода из них запустили в мае. По словам директора Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэла Агасандяна, Кишинев до сих пор состоит примерно в 280 соглашениях и извлекает из этого экономическую выгоду. А после прихода к власти Санду два года назад молдаване не выплачивают долевой взнос в бюджет СНГ, игнорируют заседания глав государств и правительств, не присоединяются к принимаемым решениям.Протестовать воспрещаетсяТем временем в Кишиневе объявили о создании Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией (ЦСКБД) — чтобы бороться с российской пропагандой.Этой организации предоставили право на выдвижение законодательных инициатив и разрешили доносить силовикам на неблагонадежных граждан. Директора выберут на конкурсе, организованном президентом.Национальный центр по борьбе с коррупцией раскритиковал эту инициативу Санду. По мнению экспертов, уже на стадии законопроекта при его описании используются "потенциально коррупционные" формулировки. Также нет обоснования необходимости формирования новой структуры. Ведь с дезинформацией уже борются СИБ и Совет по телерадиовещанию.Бывшая глава Гагаузии Ирина Влах уверена, что ЦСКБД займется распространением пропаганды Санду. По ее мнению, любую критическую публикацию могут квалифицировать как провокацию. При этом главной мишенью станет интернет-пространство, которое, в отличие от традиционных медиа, все еще слабо контролируется президентом.Успеть до отставкиЭксперты РИА Новости считают, что Майя Санду постарается окончательно выйти из СНГ до конца президентского срока. Она убеждена: это облегчит евроинтеграцию.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркивает, что пока Кишинев избавляется от договоров, которые все равно не работают. К полному выходу из СНГ нужно подготовиться."Санду понимает, что Молдавия много потеряет, если порвет с СНГ сразу. К примеру, лишится безвизового режима. То, что происходит сейчас, — это рекламная кампания предстоящего развода", — полагает эксперт."Все министерства и ведомства ищут, какие у них есть договоры с СНГ, чтобы их денонсировать. К примеру, расторгли соглашение о защите труда. С точки зрения заботы о наших мигрантах в России это вредительский шаг. Однако для Санду политика важнее, — говорит молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев. — Она хочет окончательно порвать с СНГ, потому что после этого Молдавии якобы будет проще вступить в Евросоюз".Даже если власть в Кишиневе сменится, новое правительство не сумеет вернуться в СНГ. Санду сделает для этого все от нее зависящее — в этом можно не сомневаться.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

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молдавия, кишинев, россия, алексей полищук, владимир воронин, майя санду, снг, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика