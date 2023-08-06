Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Кишинев два года игнорировал СНГ, а в мае там запустили процесс окончательного разрыва отношений. Молдавия уже вышла или вот-вот выйдет из нескольких десятков договоров, касающихся вооруженных сил, торговли и энергетики. К чему это приведет — в материале РИА Новости.
Прощание румынки
В последний день июля парламент Молдавии проголосовал за денонсацию пяти соглашений с СНГ: о сотрудничестве в области труда, о содействии согласованной политике в области стандартизации, метрологии и сертификации, о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках Содружества. Кроме того, депутаты попрощались с общим образовательным пространством и договором о технических барьерах в зоне свободной торговли.
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
В ближайшее время та же участь постигнет соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, координации межгосударственных отношений в электроэнергетике, обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем и транзите электричества. Помимо этого, в Кишиневе больше не заинтересованы в соблюдении единых сроков снятия показателей с приборов учета электроэнергии, транспортируемой по межгосударственным линиям электропередачи.
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы расторгла партнерство с ФСБ России и направила запрос на денонсацию договора о сотрудничестве с СВР. В СИБ пояснили, что давно не взаимодействуют с российскими спецслужбами, поэтому ничего принципиально не изменилось. Но не забыли обвинить Москву в подрыве молдавских политических институтов, дестабилизации ситуации в республике и угрозах территориальной целостности.
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Представительница оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова уверена: так правящая партия "Действие и солидарность" хоронит собственный народ и государство. Лидер этой политической силы, экс-президент Владимир Воронин, признался, что у него нет цензурных слов для объяснения происходящего. По его мнению, Майя Санду отказывается от многовековой молдавской истории, чтобы люди жили только мечтой о евроинтеграции и объединении с Румынией. При этом экономикой никто не занимается, поэтому скоро в стране никого не останется — все уедут на заработки за границу.
Разрыв шаблона
В конце июля молдавские власти под предлогом шпионажа выдворили на родину 22 российских дипломата и 23 технических работника. Якобы они установили незаконные системы сбора информации на крыше посольства. В дипмиссии осталось всего десять человек.
В посольстве сообщили, что все оборудование приобретено в конце 1990-х в Молдавии и значительная его часть уже заржавела. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил: это очередной недружественный шаг, направленный на разрушение двусторонних отношений.
В феврале глава МИД Молдавии Нику Попеску говорил о 330 договорах с СНГ. Процесс выхода из них запустили в мае. По словам директора Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэла Агасандяна, Кишинев до сих пор состоит примерно в 280 соглашениях и извлекает из этого экономическую выгоду. А после прихода к власти Санду два года назад молдаване не выплачивают долевой взнос в бюджет СНГ, игнорируют заседания глав государств и правительств, не присоединяются к принимаемым решениям.
Протестовать воспрещается
Тем временем в Кишиневе объявили о создании Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией (ЦСКБД) — чтобы бороться с российской пропагандой.
Этой организации предоставили право на выдвижение законодательных инициатив и разрешили доносить силовикам на неблагонадежных граждан. Директора выберут на конкурсе, организованном президентом.
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПриспущенные флаги на фасаде здания правительства Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Приспущенные флаги на фасаде здания правительства Молдавии в Кишиневе
Национальный центр по борьбе с коррупцией раскритиковал эту инициативу Санду. По мнению экспертов, уже на стадии законопроекта при его описании используются "потенциально коррупционные" формулировки. Также нет обоснования необходимости формирования новой структуры. Ведь с дезинформацией уже борются СИБ и Совет по телерадиовещанию.
Бывшая глава Гагаузии Ирина Влах уверена, что ЦСКБД займется распространением пропаганды Санду. По ее мнению, любую критическую публикацию могут квалифицировать как провокацию. При этом главной мишенью станет интернет-пространство, которое, в отличие от традиционных медиа, все еще слабо контролируется президентом.
Успеть до отставки
Эксперты РИА Новости считают, что Майя Санду постарается окончательно выйти из СНГ до конца президентского срока. Она убеждена: это облегчит евроинтеграцию.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркивает, что пока Кишинев избавляется от договоров, которые все равно не работают. К полному выходу из СНГ нужно подготовиться.
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол России в Кишиневе Олег Васнецов у здания Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии
© Sputnik / Родион Прока
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов у здания Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии
"Санду понимает, что Молдавия много потеряет, если порвет с СНГ сразу. К примеру, лишится безвизового режима. То, что происходит сейчас, — это рекламная кампания предстоящего развода", — полагает эксперт.
"Все министерства и ведомства ищут, какие у них есть договоры с СНГ, чтобы их денонсировать. К примеру, расторгли соглашение о защите труда. С точки зрения заботы о наших мигрантах в России это вредительский шаг. Однако для Санду политика важнее, — говорит молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев. — Она хочет окончательно порвать с СНГ, потому что после этого Молдавии якобы будет проще вступить в Евросоюз".
Даже если власть в Кишиневе сменится, новое правительство не сумеет вернуться в СНГ. Санду сделает для этого все от нее зависящее — в этом можно не сомневаться.