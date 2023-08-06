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Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2023
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09:40 06.08.2023 (обновлено: 09:48 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/mishustin-1888431359.html
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2023
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Железнодорожная отрасль РФ, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:40
2023-08-06T09:48
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Железнодорожная отрасль РФ, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в опубликованном на сайте кабмина поздравлении работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником."Этот профессиональный праздник многие из вас встречают в пути. Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники, составители поездов, контролеры, диспетчеры обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров, оперативную перевозку грузов. Благодаря вам российские железные дороги работают в непрерывном режиме, связывают воедино регионы нашей большой страны", - говорится в поздравлении."Сегодня это крупнейший современный высокотехнологичный комплекс, тысячи километров путей, мостов, путепроводов и тоннелей. Несмотря на санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности эксплуатации железной дороги", - отметил Мишустин.Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственное отношение к своему делу, и пожелал новых достижений, успехов в решении важных задач: "Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким".
https://ria.ru/20230806/matvienko-1888429401.html
https://ria.ru/20230806/pozdravlenie-1888410092.html
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михаил мишустин, общество, россия
Михаил Мишустин, Общество, Россия
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Премьер Мишустин: несмотря на санкции, железнодорожная отрасль демонстрирует рост

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Железнодорожная отрасль РФ, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в опубликованном на сайте кабмина поздравлении работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
"Этот профессиональный праздник многие из вас встречают в пути. Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники, составители поездов, контролеры, диспетчеры обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров, оперативную перевозку грузов. Благодаря вам российские железные дороги работают в непрерывном режиме, связывают воедино регионы нашей большой страны", - говорится в поздравлении.
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Матвиенко поздравила железнодорожников с профессиональным праздником
09:20
"Сегодня это крупнейший современный высокотехнологичный комплекс, тысячи километров путей, мостов, путепроводов и тоннелей. Несмотря на санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности эксплуатации железной дороги", - отметил Мишустин.
Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственное отношение к своему делу, и пожелал новых достижений, успехов в решении важных задач: "Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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00:46
 
Михаил МишустинОбществоРоссия
 
 
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