https://ria.ru/20230806/mishustin-1888431359.html

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.08.2023

Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Железнодорожная отрасль РФ, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:40

2023-08-06T09:40

2023-08-06T09:48

михаил мишустин

общество

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Железнодорожная отрасль РФ, несмотря на санкционное давление, демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в опубликованном на сайте кабмина поздравлении работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником."Этот профессиональный праздник многие из вас встречают в пути. Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники, составители поездов, контролеры, диспетчеры обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров, оперативную перевозку грузов. Благодаря вам российские железные дороги работают в непрерывном режиме, связывают воедино регионы нашей большой страны", - говорится в поздравлении."Сегодня это крупнейший современный высокотехнологичный комплекс, тысячи километров путей, мостов, путепроводов и тоннелей. Несмотря на санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности эксплуатации железной дороги", - отметил Мишустин.Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственное отношение к своему делу, и пожелал новых достижений, успехов в решении важных задач: "Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким".

https://ria.ru/20230806/matvienko-1888429401.html

https://ria.ru/20230806/pozdravlenie-1888410092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, общество, россия