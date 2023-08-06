https://ria.ru/20230806/mina-1888469955.html
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину - РИА Новости, 06.08.2023
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину
Дрейфующую мину обнаружили неподалеку от берега в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:00
2023-08-06T15:00
2023-08-06T15:27
республика крым
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/35/1496803502_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_66450fea2a84755bdbf6f5376970aee0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Дрейфующую мину обнаружили неподалеку от берега в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", — написал он в Telegram-канале.Развожаев отметил, что все оперативные службы оповещены об инциденте. Если состояние боеприпаса позволит, его отбуксируют в безопасное место, если же нет, то мину в ближайшее время уничтожат в акватории.Губернатор предупредил местных жителей о возможном шуме в случае ликвидации снаряда. Он также призвал доверять только официальной информации.Ранее на этой неделе в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин. Из-за этого властям пришлось закрыть пляж "Софулар" на курорте Шиле. Как отметил в беседе с РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко, инцидент мог произойти из-за украинских дрейфующих мин. По его словам, подобные находки уже встречались на побережье Румынии, а также вблизи турецких проливов.В июле в юго-западной части Черного моря также обнаружили украинскую дрейфующую мину. В итоге экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил ее.
https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html
республика крым
севастополь
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/35/1496803502_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_94bca9a8765de38ef8ed867e3c5bb443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, михаил развожаев, черное море
Республика Крым, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Черное море
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину
Губернатор Развожаев: в районе пляжа "Любимовка" в Севастополе обнаружили морскую мину