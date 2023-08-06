https://ria.ru/20230806/mina-1888469955.html

В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину

В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину - РИА Новости, 06.08.2023

В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину

Дрейфующую мину обнаружили неподалеку от берега в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:00

2023-08-06T15:00

2023-08-06T15:27

республика крым

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Дрейфующую мину обнаружили неподалеку от берега в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", — написал он в Telegram-канале.Развожаев отметил, что все оперативные службы оповещены об инциденте. Если состояние боеприпаса позволит, его отбуксируют в безопасное место, если же нет, то мину в ближайшее время уничтожат в акватории.Губернатор предупредил местных жителей о возможном шуме в случае ликвидации снаряда. Он также призвал доверять только официальной информации.Ранее на этой неделе в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин. Из-за этого властям пришлось закрыть пляж "Софулар" на курорте Шиле. Как отметил в беседе с РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко, инцидент мог произойти из-за украинских дрейфующих мин. По его словам, подобные находки уже встречались на побережье Румынии, а также вблизи турецких проливов.В июле в юго-западной части Черного моря также обнаружили украинскую дрейфующую мину. В итоге экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил ее.

https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html

республика крым

севастополь

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, михаил развожаев, черное море