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В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 06.08.2023 (обновлено: 15:27 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/mina-1888469955.html
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину - РИА Новости, 06.08.2023
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину
Дрейфующую мину обнаружили неподалеку от берега в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:00
2023-08-06T15:27
республика крым
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Дрейфующую мину обнаружили неподалеку от берега в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", — написал он в Telegram-канале.Развожаев отметил, что все оперативные службы оповещены об инциденте. Если состояние боеприпаса позволит, его отбуксируют в безопасное место, если же нет, то мину в ближайшее время уничтожат в акватории.Губернатор предупредил местных жителей о возможном шуме в случае ликвидации снаряда. Он также призвал доверять только официальной информации.Ранее на этой неделе в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин. Из-за этого властям пришлось закрыть пляж "Софулар" на курорте Шиле. Как отметил в беседе с РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко, инцидент мог произойти из-за украинских дрейфующих мин. По его словам, подобные находки уже встречались на побережье Румынии, а также вблизи турецких проливов.В июле в юго-западной части Черного моря также обнаружили украинскую дрейфующую мину. В итоге экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил ее.
https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html
республика крым
севастополь
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республика крым, севастополь, михаил развожаев, черное море
Республика Крым, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Черное море
В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину

Губернатор Развожаев: в районе пляжа "Любимовка" в Севастополе обнаружили морскую мину

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Дрейфующую мину обнаружили неподалеку от берега в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", — написал он в Telegram-канале.
Развожаев отметил, что все оперативные службы оповещены об инциденте. Если состояние боеприпаса позволит, его отбуксируют в безопасное место, если же нет, то мину в ближайшее время уничтожат в акватории.
Губернатор предупредил местных жителей о возможном шуме в случае ликвидации снаряда. Он также призвал доверять только официальной информации.
Ранее на этой неделе в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин. Из-за этого властям пришлось закрыть пляж "Софулар" на курорте Шиле. Как отметил в беседе с РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко, инцидент мог произойти из-за украинских дрейфующих мин. По его словам, подобные находки уже встречались на побережье Румынии, а также вблизи турецких проливов.
В июле в юго-западной части Черного моря также обнаружили украинскую дрейфующую мину. В итоге экипаж российского палубного вертолета Ка-27 уничтожил ее.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольМихаил РазвожаевЧерное море
 
 
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