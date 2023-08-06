https://ria.ru/20230806/maldivy-1888448375.html
Верховный суд Мальдив отстранил экс-президента страны от участия в выборах
Верховный суд Мальдив отстранил экс-президента страны от участия в выборах - РИА Новости, 06.08.2023
Верховный суд Мальдив отстранил экс-президента страны от участия в выборах
Верховный суд Мальдивских островов отстранил ранее приговоренного к 11 годам тюремного заключения за взятки и отмывание денег экс-президента страны Абдуллы... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:09
2023-08-06T12:09
2023-08-06T12:10
в мире
мальдивы
сша
абдулла ямин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Мальдивских островов отстранил ранее приговоренного к 11 годам тюремного заключения за взятки и отмывание денег экс-президента страны Абдуллы Ямина от участия в предстоящих президентских выборах, сообщает местное издание Avas. "Верховный суд отстранил экс-президента Ямина от президентской гонки... Верховный суд сегодня постановил, что кандидат в президенты от PPM (Прогрессивная партия Мальдив - ред.), бывший президент Абдулла Ямин, не может участвовать в предстоящих президентских выборах", - говорится в сообщении издания. Выборы пройдут в сентябре. Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил банковские счета Ямина на сумму в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов США) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний тюремный срок, ранее назначенный бывшему президенту страны. Повторный суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года. В декабре 2022 года суд на Мальдивах приговорил Ямина за взяточничество и отмывание денег к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 5 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230803/trump-1888083874.html
https://ria.ru/20230707/torgovlya-1882705344.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мальдивы, сша, абдулла ямин
В мире, Мальдивы, США, Абдулла Ямин
Верховный суд Мальдив отстранил экс-президента страны от участия в выборах
Верховный суд Мальдив отстранил осужденного за взятки экс-президента от участия в выборах
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Верховный суд Мальдивских островов отстранил ранее приговоренного к 11 годам тюремного заключения за взятки и отмывание денег экс-президента страны Абдуллы Ямина от участия в предстоящих президентских выборах, сообщает местное издание Avas
.
"Верховный суд отстранил экс-президента Ямина от президентской гонки... Верховный суд сегодня постановил, что кандидат в президенты от PPM (Прогрессивная партия Мальдив - ред.), бывший президент Абдулла Ямин, не может участвовать в предстоящих президентских выборах", - говорится в сообщении издания.
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Выборы пройдут в сентябре.
Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил банковские счета Ямина на сумму в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов США
) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний тюремный срок, ранее назначенный бывшему президенту страны.
Повторный суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года.
В декабре 2022 года суд на Мальдивах приговорил Ямина за взяточничество и отмывание денег к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 5 миллионов долларов.
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