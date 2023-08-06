https://ria.ru/20230806/maldivy-1888448375.html

Верховный суд Мальдив отстранил экс-президента страны от участия в выборах

Верховный суд Мальдив отстранил экс-президента страны от участия в выборах - РИА Новости, 06.08.2023

Верховный суд Мальдив отстранил экс-президента страны от участия в выборах

Верховный суд Мальдивских островов отстранил ранее приговоренного к 11 годам тюремного заключения за взятки и отмывание денег экс-президента страны Абдуллы... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:09

2023-08-06T12:09

2023-08-06T12:10

в мире

мальдивы

сша

абдулла ямин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный суд Мальдивских островов отстранил ранее приговоренного к 11 годам тюремного заключения за взятки и отмывание денег экс-президента страны Абдуллы Ямина от участия в предстоящих президентских выборах, сообщает местное издание Avas. "Верховный суд отстранил экс-президента Ямина от президентской гонки... Верховный суд сегодня постановил, что кандидат в президенты от PPM (Прогрессивная партия Мальдив - ред.), бывший президент Абдулла Ямин, не может участвовать в предстоящих президентских выборах", - говорится в сообщении издания. Выборы пройдут в сентябре. Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил банковские счета Ямина на сумму в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов США) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний тюремный срок, ранее назначенный бывшему президенту страны. Повторный суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года. В декабре 2022 года суд на Мальдивах приговорил Ямина за взяточничество и отмывание денег к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 5 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230803/trump-1888083874.html

https://ria.ru/20230707/torgovlya-1882705344.html

мальдивы

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мальдивы, сша, абдулла ямин