https://ria.ru/20230806/malchik-1888506910.html

В Риме мальчика ранило куском кровли, оторвавшимся от крыши

В Риме мальчика ранило куском кровли, оторвавшимся от крыши - РИА Новости, 06.08.2023

В Риме мальчика ранило куском кровли, оторвавшимся от крыши

Трагедией чуть было не завершилась воскресная прогулка польской семьи по центру Рима: десятилетний ребенок был ранен в голову куском кровли, оторвавшимся от... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:59

2023-08-06T19:59

2023-08-06T19:59

рим

испания

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РИМ, 6 авг – РИА Новости. Трагедией чуть было не завершилась воскресная прогулка польской семьи по центру Рима: десятилетний ребенок был ранен в голову куском кровли, оторвавшимся от крыши исторического Палаццо Ферайоли, сообщил новостной телеканал RaiNews24. Мальчик был немедленно доставлен на машине скорой помощи в столичную педиатрическую клинику "Бамбин Джезу", где врачи наложили ему швы. По информации телеканала, ребенок чувствует себя нормально, угрозы для его жизни нет. На место происшествия были вызваны сотрудники пожарной службы Рима, которые в настоящее время заняты проверкой крыши старинного здания. Пространство перед палаццо, где произошло ЧП, оцеплено полицией. Палаццо Феррайоли, строительство которого было начато в Риме еще в XV веке, находится на центральной площади Колонны, где также расположен правительственный Дворец Киджи. Здесь всегда много туристов, которые осматривают столичные достопримечательности и делают покупки в магазинах. Это не первый случай, когда ненадлежащее содержание памятников истории и культуры приводит на Апеннинах к подобным ЧП. Так, в октябре 2017 года каменный фрагмент одной из капителей во всемирно известной флорентийской базилике Санта-Кроче, упал почти 30-метровой высоты и убил туриста из Испании. Аналогичный эпизод произошел в том же году в ходе свадебной церемонии в кафедральном соборе сицилийского города Ачиреале. Тогда от потолка храма оторвался большой кусок штукатурки, который рухнул вниз и ранил двух человек. В результате в отделении реанимации оказался годовалый ребенок, в коляску которого угодил тяжелый осколок.

https://ria.ru/20230717/nozh-1884725970.html

https://ria.ru/20230803/napadenie-1888071580.html

рим

испания

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рим, испания