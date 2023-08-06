https://ria.ru/20230806/ldpr-1888437270.html

Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию

Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию - РИА Новости, 06.08.2023

Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию

Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:40

2023-08-06T10:40

2023-08-06T10:40

в мире

япония

хиросима (префектура)

сша

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а также призвала "вместе противостоять искажению мировой истории". Япония 6 августа вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 78-ю годовщину со дня трагедии. "Предлагаем вместе противостоять искажению мировой истории стран. Только так мы сможем обрести счастливое будущее для наших народов, помня о величии предков и достойно продолжая их дела", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В нем отмечается, что предпринимаются попытки переписать и исказить историю с атомными бомбардировками во время Второй мировой войны. "В Японии мало говорят о том, что именно американский народ несёт ответственность за это чудовищное преступление. Ни на памятном надгробии жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме, ни в японских учебниках истории – нигде нет упоминания о том, что Соединённые Штаты Америки нанесли ядерный удар по мирному японскому населению", - отмечается там. Сегодня Япония и США являются крупными торговыми партнёрами, "однако экономическая выгода не должна быть причиной для того, чтобы забыть свое прошлое", говорится в тексте. Кроме того, там выражаются соболезнования народу страны в связи с бомбардировками.

https://ria.ru/20230806/kisida-1888419405.html

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html

япония

хиросима (префектура)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, хиросима (префектура), сша