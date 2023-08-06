https://ria.ru/20230806/ldpr-1888437270.html
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию - РИА Новости, 06.08.2023
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию
Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:40
2023-08-06T10:40
2023-08-06T10:40
в мире
япония
хиросима (префектура)
сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а также призвала "вместе противостоять искажению мировой истории". Япония 6 августа вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 78-ю годовщину со дня трагедии. "Предлагаем вместе противостоять искажению мировой истории стран. Только так мы сможем обрести счастливое будущее для наших народов, помня о величии предков и достойно продолжая их дела", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В нем отмечается, что предпринимаются попытки переписать и исказить историю с атомными бомбардировками во время Второй мировой войны. "В Японии мало говорят о том, что именно американский народ несёт ответственность за это чудовищное преступление. Ни на памятном надгробии жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме, ни в японских учебниках истории – нигде нет упоминания о том, что Соединённые Штаты Америки нанесли ядерный удар по мирному японскому населению", - отмечается там. Сегодня Япония и США являются крупными торговыми партнёрами, "однако экономическая выгода не должна быть причиной для того, чтобы забыть свое прошлое", говорится в тексте. Кроме того, там выражаются соболезнования народу страны в связи с бомбардировками.
https://ria.ru/20230806/kisida-1888419405.html
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хиросима (префектура), сша
В мире, Япония, Хиросима (префектура), США
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию
ЛДПР призвала японские молодежные организации вспомнить, кто бомбил Хиросиму
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а также призвала "вместе противостоять искажению мировой истории".
Япония 6 августа вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 78-ю годовщину со дня трагедии.
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"Предлагаем вместе противостоять искажению мировой истории стран. Только так мы сможем обрести счастливое будущее для наших народов, помня о величии предков и достойно продолжая их дела", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что предпринимаются попытки переписать и исказить историю с атомными бомбардировками во время Второй мировой войны.
"В Японии
мало говорят о том, что именно американский народ несёт ответственность за это чудовищное преступление. Ни на памятном надгробии жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме
, ни в японских учебниках истории – нигде нет упоминания о том, что Соединённые Штаты Америки нанесли ядерный удар по мирному японскому населению", - отмечается там.
Сегодня Япония и США
являются крупными торговыми партнёрами, "однако экономическая выгода не должна быть причиной для того, чтобы забыть свое прошлое", говорится в тексте. Кроме того, там выражаются соболезнования народу страны в связи с бомбардировками.