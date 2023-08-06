Рейтинг@Mail.ru
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/ldpr-1888437270.html
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию - РИА Новости, 06.08.2023
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию
Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:40
2023-08-06T10:40
в мире
япония
хиросима (префектура)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba5e1b2fb752f7b0ebc7062152099a09.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а также призвала "вместе противостоять искажению мировой истории". Япония 6 августа вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 78-ю годовщину со дня трагедии. "Предлагаем вместе противостоять искажению мировой истории стран. Только так мы сможем обрести счастливое будущее для наших народов, помня о величии предков и достойно продолжая их дела", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В нем отмечается, что предпринимаются попытки переписать и исказить историю с атомными бомбардировками во время Второй мировой войны. "В Японии мало говорят о том, что именно американский народ несёт ответственность за это чудовищное преступление. Ни на памятном надгробии жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме, ни в японских учебниках истории – нигде нет упоминания о том, что Соединённые Штаты Америки нанесли ядерный удар по мирному японскому населению", - отмечается там. Сегодня Япония и США являются крупными торговыми партнёрами, "однако экономическая выгода не должна быть причиной для того, чтобы забыть свое прошлое", говорится в тексте. Кроме того, там выражаются соболезнования народу страны в связи с бомбардировками.
https://ria.ru/20230806/kisida-1888419405.html
https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html
япония
хиросима (префектура)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318289_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_68dc9c43a8126626cd350942930dcb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, хиросима (префектура), сша
В мире, Япония, Хиросима (префектура), США
Молодежная ЛДПР призвала вспомнить, кто бомбил Японию

ЛДПР призвала японские молодежные организации вспомнить, кто бомбил Хиросиму

© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Молодежная организация ЛДПР обратилась к молодежным организациям Японии в годовщину атомной бомбардировки страны с призывом вспомнить, что ее осуществили США, а также призвала "вместе противостоять искажению мировой истории".
Япония 6 августа вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 78-ю годовщину со дня трагедии.
Участники соблюдают минуту молчания во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Пережившие взрыв в Хиросиме выступили с требованием к Кисиде
06:42
"Предлагаем вместе противостоять искажению мировой истории стран. Только так мы сможем обрести счастливое будущее для наших народов, помня о величии предков и достойно продолжая их дела", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что предпринимаются попытки переписать и исказить историю с атомными бомбардировками во время Второй мировой войны.
Японии мало говорят о том, что именно американский народ несёт ответственность за это чудовищное преступление. Ни на памятном надгробии жертвам атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме, ни в японских учебниках истории – нигде нет упоминания о том, что Соединённые Штаты Америки нанесли ядерный удар по мирному японскому населению", - отмечается там.
Сегодня Япония и США являются крупными торговыми партнёрами, "однако экономическая выгода не должна быть причиной для того, чтобы забыть свое прошлое", говорится в тексте. Кроме того, там выражаются соболезнования народу страны в связи с бомбардировками.
Участник митинга против ядерного оружия с книгой Дзюнко Моримото Моя Хиросима - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
День Хиросимы
02:52
 
В миреЯпонияХиросима (префектура)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала