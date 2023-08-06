https://ria.ru/20230806/kupanie-1888467136.html
В ГД призвали запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье
В ГД призвали запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2023
В ГД призвали запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье
Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал правительство Москвы организовать бесплатные автобусы к местам... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:34
2023-08-06T14:34
2023-08-06T14:34
общество
москва
московская область (подмосковье)
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал правительство Москвы организовать бесплатные автобусы к местам для купания в Подмосковье, рассказали в пресс-службе партии "Новые люди". "Призываю правительство Москвы разработать комплексную программу очистки столичных водоемов… Нужно создавать все условия, чтобы люди могли проводить лето в родном городе без риска для здоровья. А пока проблема не решена - организовать бесплатные автобусы для москвичей в Подмосковье к местам, где все еще можно купаться", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии. Он отметил, что раньше купание было разрешено в 18 местах в Москве, сейчас "количество таких мест не дотягивает даже до 10". "В десятках городских парков оборудованы пляжи, но на берегу стоит табличка: купаться запрещено. Останавливает ли это людей? Конечно же нет. Многие купаются, как делали это в детстве", - подчеркнул Даванков.
https://ria.ru/20230731/spasateli-1887430739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), владислав даванков, госдума рф
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Владислав Даванков, Госдума РФ
В ГД призвали запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье
Даванков призвал запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал правительство Москвы организовать бесплатные автобусы к местам для купания в Подмосковье, рассказали в пресс-службе партии "Новые люди".
"Призываю правительство Москвы
разработать комплексную программу очистки столичных водоемов… Нужно создавать все условия, чтобы люди могли проводить лето в родном городе без риска для здоровья. А пока проблема не решена - организовать бесплатные автобусы для москвичей в Подмосковье к местам, где все еще можно купаться", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
Он отметил, что раньше купание было разрешено в 18 местах в Москве, сейчас "количество таких мест не дотягивает даже до 10".
"В десятках городских парков оборудованы пляжи, но на берегу стоит табличка: купаться запрещено. Останавливает ли это людей? Конечно же нет. Многие купаются, как делали это в детстве", - подчеркнул Даванков.
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