https://ria.ru/20230806/kupanie-1888467136.html

В ГД призвали запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье

В ГД призвали запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2023

В ГД призвали запустить бесплатные автобусы к местам купания в Подмосковье

Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал правительство Москвы организовать бесплатные автобусы к местам... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:34

2023-08-06T14:34

2023-08-06T14:34

общество

москва

московская область (подмосковье)

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидат на выборах мэра Москвы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал правительство Москвы организовать бесплатные автобусы к местам для купания в Подмосковье, рассказали в пресс-службе партии "Новые люди". "Призываю правительство Москвы разработать комплексную программу очистки столичных водоемов… Нужно создавать все условия, чтобы люди могли проводить лето в родном городе без риска для здоровья. А пока проблема не решена - организовать бесплатные автобусы для москвичей в Подмосковье к местам, где все еще можно купаться", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии. Он отметил, что раньше купание было разрешено в 18 местах в Москве, сейчас "количество таких мест не дотягивает даже до 10". "В десятках городских парков оборудованы пляжи, но на берегу стоит табличка: купаться запрещено. Останавливает ли это людей? Конечно же нет. Многие купаются, как делали это в детстве", - подчеркнул Даванков.

https://ria.ru/20230731/spasateli-1887430739.html

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), владислав даванков, госдума рф