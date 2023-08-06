https://ria.ru/20230806/kudryashov-1888460496.html

Умер артист балета Владимир Кудряшов

Умер артист балета Владимир Кудряшов - РИА Новости, 06.08.2023

Умер артист балета Владимир Кудряшов

Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в телеграм-канале Большого театра. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:46

2023-08-06T13:46

2023-08-06T13:58

культура

большой театр

московская государственная академия хореографии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в телеграм-канале Большого театра. "На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63). Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие — а таких было немало — страницы его жизни", - говорится в сообщении. Церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа, отпевание пройдёт в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово (ул. Солдатская, 4) в 10:00. Владимир Кудряшов - артист балетной труппы в 1941-63 годах. Кудряшов родился 28 июня 1923 года, окончил Хореографическое училище при Большом театре (сейчас Московская государственная академия хореографии) в 1941 году и был принят в балетную труппу Большого. Главным историческим событием в жизни Кудряшова стало выступление у стен поверженного рейхстага, состоявшееся 3 мая 1945 года. В его творческом репертуаре 31 партия и в балетных, и в оперных спектаклях, и в народно-сценическом танце. В 1945 году Кудряшов был занят в Пляске опричников в фильме "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна. В 1954 году он исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского "Ромео и Джульетта" (премия Каннского фестиваля "за лучший музыкальный фильм").

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

большой театр, московская государственная академия хореографии