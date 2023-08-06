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Умер артист балета Владимир Кудряшов - РИА Новости, 06.08.2023
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Культура
 
13:46 06.08.2023 (обновлено: 13:58 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/kudryashov-1888460496.html
Умер артист балета Владимир Кудряшов
Умер артист балета Владимир Кудряшов - РИА Новости, 06.08.2023
Умер артист балета Владимир Кудряшов
Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в телеграм-канале Большого театра. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:46
2023-08-06T13:58
культура
большой театр
московская государственная академия хореографии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в телеграм-канале Большого театра. "На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63). Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие — а таких было немало — страницы его жизни", - говорится в сообщении. Церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа, отпевание пройдёт в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово (ул. Солдатская, 4) в 10:00. Владимир Кудряшов - артист балетной труппы в 1941-63 годах. Кудряшов родился 28 июня 1923 года, окончил Хореографическое училище при Большом театре (сейчас Московская государственная академия хореографии) в 1941 году и был принят в балетную труппу Большого. Главным историческим событием в жизни Кудряшова стало выступление у стен поверженного рейхстага, состоявшееся 3 мая 1945 года. В его творческом репертуаре 31 партия и в балетных, и в оперных спектаклях, и в народно-сценическом танце. В 1945 году Кудряшов был занят в Пляске опричников в фильме "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна. В 1954 году он исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского "Ромео и Джульетта" (премия Каннского фестиваля "за лучший музыкальный фильм").
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большой театр, московская государственная академия хореографии
Культура, Большой театр, Московская государственная академия хореографии
Умер артист балета Владимир Кудряшов

Артист балета Владимир Кудряшов умер на 101-м году жизни

© Ленфильм, 1961Владимир Кудряшов в фильме "Человек-амфибия"
Владимир Кудряшов в фильме Человек-амфибия
© Ленфильм, 1961
Владимир Кудряшов в фильме "Человек-амфибия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в телеграм-канале Большого театра.
«
"На сто первом году жизни скончался Владимир Кудряшов, замечательный характерный артист Большого балета (1941-63). Чуть больше месяца назад мы поздравили его со столетним юбилеем и вспомнили самые яркие — а таких было немало — страницы его жизни", - говорится в сообщении.
Церемония прощания с Кудряшовым состоится 8 августа, отпевание пройдёт в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово (ул. Солдатская, 4) в 10:00.
Владимир Кудряшов - артист балетной труппы в 1941-63 годах. Кудряшов родился 28 июня 1923 года, окончил Хореографическое училище при Большом театре (сейчас Московская государственная академия хореографии) в 1941 году и был принят в балетную труппу Большого.
Главным историческим событием в жизни Кудряшова стало выступление у стен поверженного рейхстага, состоявшееся 3 мая 1945 года. В его творческом репертуаре 31 партия и в балетных, и в оперных спектаклях, и в народно-сценическом танце. В 1945 году Кудряшов был занят в Пляске опричников в фильме "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна. В 1954 году он исполнил партию Бенволио в экранизации балета Леонида Лавровского "Ромео и Джульетта" (премия Каннского фестиваля "за лучший музыкальный фильм").
 
КультураБольшой театрМосковская государственная академия хореографии
 
 
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