https://ria.ru/20230806/kpp-1888482365.html
На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу одного ПП
На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу одного ПП - РИА Новости, 06.08.2023
На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу одного ПП
Два из трех пунктов пропуска - "Армянск" и "Перекоп" - задействованы для пропуска автотранспорта между Крымом и Херсонской областью после ракетной атаки... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:24
2023-08-06T16:24
2023-08-06T16:32
херсонская область
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Два из трех пунктов пропуска - "Армянск" и "Перекоп" - задействованы для пропуска автотранспорта между Крымом и Херсонской областью после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост, пункт пропуска "Чонгар" временно не работает, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью повреждён ракетным ударом украинских войск, его восстановление уже началось, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Работа пропускного пункта "Чонгар" временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме", - написал Лукашенко.Логистика организовывается следующим образом, сообщил он: через ПП "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы.Первый ракетный удар украинских войск по автодорожному мосту на Чонгаре был нанесен 22 июня, спустя 10 дней мост был полностью восстановлен.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
херсонская область
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , республика крым, сергей аксенов (политик)
Херсонская область , Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу одного ПП
На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу пункта пропуска "Чонгар"