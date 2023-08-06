https://ria.ru/20230806/koran-1888457791.html
Чеченский министр назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом
Чеченский министр назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом - РИА Новости, 06.08.2023
Чеченский министр назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал акцию по сожжению Корана в Дании кощунственным и чудовищным... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:28
2023-08-06T13:28
2023-08-06T13:28
дания
европа
швеция
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал акцию по сожжению Корана в Дании кощунственным и чудовищным актом. "Очередная кощунственная акция по сожжению Корана в Дании. Вы только обратите внимание, как полиция тщательно охраняет территорию и инициаторов акции. Все вокруг специально оцеплено лентой, чтобы никто не мешал этому чудовищному акту. Вот это и есть сегодняшняя Европа. Это и есть западные ценности", – написал Дудаев в своем Telegram-канале, опубликовав кадры сожжения священной книги мусульман. Акции с осквернением и сожжением Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230804/koran-1888086613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дания, европа, швеция, ахмед дудаев, в мире
Дания, Европа, Швеция, Ахмед Дудаев, В мире
Чеченский министр назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом
Чеченский министр Ахмед Дудаев назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом