https://ria.ru/20230806/koran-1888457791.html

Чеченский министр назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом

Чеченский министр назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом - РИА Новости, 06.08.2023

Чеченский министр назвал сожжение Корана в Дании чудовищным актом

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал акцию по сожжению Корана в Дании кощунственным и чудовищным... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:28

2023-08-06T13:28

2023-08-06T13:28

дания

европа

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ахмед дудаев

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ГРОЗНЫЙ, 6 авг - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал акцию по сожжению Корана в Дании кощунственным и чудовищным актом. "Очередная кощунственная акция по сожжению Корана в Дании. Вы только обратите внимание, как полиция тщательно охраняет территорию и инициаторов акции. Все вокруг специально оцеплено лентой, чтобы никто не мешал этому чудовищному акту. Вот это и есть сегодняшняя Европа. Это и есть западные ценности", – написал Дудаев в своем Telegram-канале, опубликовав кадры сожжения священной книги мусульман. Акции с осквернением и сожжением Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230804/koran-1888086613.html

дания

европа

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, европа, швеция, ахмед дудаев, в мире