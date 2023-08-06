https://ria.ru/20230806/konstitutsiya-1888526936.html

СМИ: более 95 процентов избирателей ЦАР поддержали новую конституцию страны

СМИ: более 95 процентов избирателей ЦАР поддержали новую конституцию страны - РИА Новости, 06.08.2023

СМИ: более 95 процентов избирателей ЦАР поддержали новую конституцию страны

Более 95% избирателей в Центральноафриканской республике (ЦАР), согласно предварительным результатам, проголосовали за принятие новой конституции страны, дающей РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T23:31

2023-08-06T23:31

2023-08-06T23:31

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 95% избирателей в Центральноафриканской республике (ЦАР), согласно предварительным результатам, проголосовали за принятие новой конституции страны, дающей президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере возможность баллотироваться на третий срок, передает агентство Рейтер. В конце мая Туадера объявил о проведении в стране референдума по принятию новой конституции. Вслед за объявлением о проведении референдума в стране прошли массовые шествия в поддержку изменения конституции. По проекту предлагается продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет и отмена ограничения на число сроков. "Предварительные результаты воскресного референдума в ЦАР показали, что более 95% избирателей поддержали новую конституцию, которая позволит президенту Фостену-Арканжу Туадере баллотироваться на третий срок в 2025 году", - говорится в сообщении. Как ранее отметил в интервью РИА Новости генеральный секретарь пропрезидентской партии этой страны Лоик Муламбо, проведение референдума по конституции - вопрос выживания государства. В ООН призвали несогласных с проведением референдума в ЦАР протестовать мирно, а власти этой страны - обеспечить, чтобы голосование прошло в спокойной обстановке и чтобы были сохранены общественные свободы, такие как свобода мирных собраний и выражения мнений. Действующая конституция ЦАР была принята в марте 2016 года. Туадера был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2020 году. Согласно действующей конституции, он не может выдвигаться на третий срок.

https://ria.ru/20230802/viza-1887875422.html

https://ria.ru/20230728/putin-1886993687.html

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