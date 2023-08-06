СМИ: более 95 процентов избирателей ЦАР поддержали новую конституцию страны
Рейтер: более 95 процентов избирателей ЦАР проголосовали за новую конституцию страны
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 95% избирателей в Центральноафриканской республике (ЦАР), согласно предварительным результатам, проголосовали за принятие новой конституции страны, дающей президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере возможность баллотироваться на третий срок, передает агентство Рейтер.
В конце мая Туадера объявил о проведении в стране референдума по принятию новой конституции. Вслед за объявлением о проведении референдума в стране прошли массовые шествия в поддержку изменения конституции. По проекту предлагается продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет и отмена ограничения на число сроков.
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"Предварительные результаты воскресного референдума в ЦАР показали, что более 95% избирателей поддержали новую конституцию, которая позволит президенту Фостену-Арканжу Туадере баллотироваться на третий срок в 2025 году", - говорится в сообщении.
Как ранее отметил в интервью РИА Новости генеральный секретарь пропрезидентской партии этой страны Лоик Муламбо, проведение референдума по конституции - вопрос выживания государства.
В ООН призвали несогласных с проведением референдума в ЦАР протестовать мирно, а власти этой страны - обеспечить, чтобы голосование прошло в спокойной обстановке и чтобы были сохранены общественные свободы, такие как свобода мирных собраний и выражения мнений.
Действующая конституция ЦАР была принята в марте 2016 года. Туадера был избран президентом в 2016 году и переизбран в 2020 году. Согласно действующей конституции, он не может выдвигаться на третий срок.