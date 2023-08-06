https://ria.ru/20230806/khirosima-1888486124.html

Пережившие бомбардировку Хиросимы рассказали ужасающие подробности трагедии

Пережившие бомбардировку Хиросимы рассказали ужасающие подробности трагедии - РИА Новости, 06.08.2023

Пережившие бомбардировку Хиросимы рассказали ужасающие подробности трагедии

В этом году людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, осталось 113,6 тысячи человек, их средний возраст перевалил за 85 лет. В 78-ю годовщину РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:00

2023-08-06T17:00

2023-08-06T17:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 6 авг - РИА Новости, Ксения Нака. В этом году людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, осталось 113,6 тысячи человек, их средний возраст перевалил за 85 лет. В 78-ю годовщину бомбардировки Хиросимы они делятся своими воспоминаниями, чтобы память о трагедии была передана следующим поколениям. Люди приходили к нам в дом, и он наполнялся запахами крови и гнояКэйко Огура было восемь лет во время бомбардировки, сейчас ей 85. В августе 1945 года ее семья жила в 2,4 километра от эпицентра. Она рассказывает, как увидела взрыв. "А потом произошла вспышка, и всё, что я видела, стало белым. Я в тот момент находилась внизу, по ту сторону, за каменным хранилищем для риса, поэтому оказалась в относительной безопасности. Но сразу вслед за этим налетела ударная волна, меня отбросило, и я потеряла сознание. Когда я очнулась, кругом была темнота", - вспоминает она. Ее старший брат работал в поле недалеко от станции Хиросима и видел, как сбрасывают бомбу. "Он видел самолет, с которого падает точка. Это была атомная бомба. К счастью, за секунду до ее падения он отвернулся. У него были ожоги на лице, но, в отличие от многих, кто смотрел до конца на бомбу, он не лишился зрения. А многие другие ослепли. Он увидел пожары и как люди, пострадавшие от взрыва, устремились к станции. У них были распухшие лица и облезла кожа. Они шли как привидения, как зомби. Брат вернулся домой и рассказал, как от одной бомбы загорелась вся Хиросима. Огонь перекинулся через мосты на реках и достиг левого берега. Многие люди в поисках спасения пришли к дому, где мы жили. Они шли к синтоистскому храму в надежде найти там врачей, а наш дом был на полпути. Улица быстро заполнилась толпами людей. Каждый день сюда приходили люди, и каждый день они умирали здесь один за другим. Многие приходили к нам, и наш дом наполнился запахом крови и гноя. А если выйти из дома, то многие люди лежали на каменных плитах, страдали от боли и умирали", - рассказывает Огура. Она помнит, как на следующий день посмотрела на город и увидела, что "Хиросимы больше нет". А затем тут и там потянулся дым от погребальных костров, на которых кремировали людей. Больше всего погибших было в эпицентре взрыва, там, где сейчас расположен мемориальный Парк мира. "У нас под ногами - люди. Сотни людей. Я всегда помню об этом, когда прохожу здесь", - вспоминает она. Кожа свисала лохмотьями, люди были похожи на зомби Тосиюки Мимаки, возглавляющему сейчас ассоциацию пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы, во время взрыва было три года, сейчас ему 81. "Мы жили в 17 километрах от Хиросимы в деревне. Когда произошел взрыв, я играл. И так сверкнуло, как будто это была молния. А со второй половины дня стали идти пострадавшие, облученные люди. Без одежды, с растрепанными волосами, кожа лохмотьями. Мне казалось, что это зомби. Они шли через деревню все время, чтобы спастись. Одна из женщин в этой веренице подошла к нашему дому и попросила открыть банку с консервами. Мама достала открывалку и открыла. Эта женщина ушла и ела на ходу", - вспоминает Мимаки. На следующий день он вместе с матерью и соседями отправился на поиски отца в Хиросиму. Тогда никто не знал о радиации, поэтому потом у многих, кто сразу бросился в город, впоследствии от облучения стали выпадать волосы. "Все они получили дозу радиации, и никто не знает, сколько из них впоследствии из-за этого умерли", - говорит Мимаки. Я видела стоящий обугленный труп возницы у повозки Кэйко Уэда было 16 лет, когда произошла атомная бомбардировка. Как и другие школьники, она выполняла трудовую повинность на военном заводе. С утра мать собрала ей обед и проводила. Они жили в 1,5 километра от эпицентра взрыва. Больше она никогда не видела свою мать. Она рассказала, как увидела вспышку, а затем горящий город. Уэда не смогла вернуться домой, потому что центр города превратился в море огня. Она рассказала телекомпании NHK о том, что видела, пока искала мать. Когда через два дня она вернулась в Хиросиму, то увидела плывущие по реке распухшие трупы. Обугленный труп возницы, тянувшего впряженного в повозку вола. Трупы в баках с водой - очевидно, люди тянулись к ним в поисках воды и умирали. Она искала свою мать повсюду и только через неделю вспомнила о том, как условилась с матерью встретиться в синтоистском храме. В храме подтвердили, что видели ее, но затем след женщины затерялся. Кэйко Уэда считает, что мать умерла, как и сотни других жителей, и была кремирована. Она всю жизнь не может простить себе, что целую неделю не могла вспомнить об этом уговоре. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки из около 200 тысяч жителей - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии Мира". На монументе в парке Мира, где сегодня в 78-ю годовщину бомбардировки прошла траурная церемония и где в августе 1945 года сжигали тысячи тел погибших, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".

https://ria.ru/20230806/guterresh-1888413665.html

https://ria.ru/20230806/kisida-1888419405.html

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888417889.html

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, вторая мировая война (1939-1945)