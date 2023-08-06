https://ria.ru/20230806/khirosima-1888409521.html

Япония вспоминает трагедию Хиросимы в 78-ю годовщину со дня бомбардировки

Япония вспоминает трагедию Хиросимы в 78-ю годовщину со дня бомбардировки - РИА Новости, 06.08.2023

Япония вспоминает трагедию Хиросимы в 78-ю годовщину со дня бомбардировки

Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 78-ю годовщину со дня трагедии. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T00:31

2023-08-06T00:31

2023-08-06T00:31

в мире

хиросима (префектура)

япония

нагасаки (город)

фумио кисида

барак обама

синдзо абэ

g7

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 78-ю годовщину со дня трагедии. Накануне в Парке мира, где в воскресенье пройдет траурная церемония с участием первых лиц государства и иностранных послов, состоялась ее репетиция. В этом году в ней примут участие около 7 тысяч человек, в том числе представители более чем 100 государств и международных организаций. Как и в прошлом году, дипломатические миссии России и Белоруссии не получили приглашение от властей города. В субботу в Хиросиме состоялась дискуссия по проблеме запрещения ядерного оружия, в которой приняла участие Сэцуко Терлоу (девичья фамилия Накамура), возглавляющая Международную кампанию за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Сэцуко Тэрлоу самая является одной из хибакуся - ей было 13 лет, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Она подвергла критике принятый на саммите G7 в мае этого года документ "Видение Хиросимы" за то, что он оправдывает ядерное сдерживание вместо того, чтобы призывать к полному уничтожению ядерного оружия. "Это прямо противоположное тому призыву, с которым мы обращаемся к миру", - привело ее слова агентство Киодо. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, отмечал как один из успехов форума то, что ему впервые удалось пригласить глав государств ядерного клуба в Музей памяти атомной бомбардировки. Первым и до этого года единственным действующим лидером ядерной державы, посетившим музей, стал Барак Обама в 2016 году. Произошло это в бытность Кисиды министром иностранных дел Японии в правительстве Синдзо Абэ. И тогда, и сейчас посещение музея прошло без присутствия прессы в закрытом формате. Сэцуко Тэрлоу подвергла критике и это обстоятельство: как будто "это означает, что пережитый нами опыт – нечто постыдное и отвратительное?" "Видение Хиросимы" стал первым подобным документом стран-членов G7, акцентирующим внимание на важности сокращения атомных вооружений, но при этом он не затронул Договор о запрещении ядерного оружия, а напротив, отметил, что "ядерное оружие служит целям обороны". Критики японского премьера считают сам документ и позицию Японии в отношении Договора о запрете ядерного оружия крайне противоречивой. Оппозиция настаивает, чтобы Япония, которая находится под защитой "ядерного зонтика" США, стала по крайней мере наблюдателем. Однако и здесь пока прогресса нет: Кисида считает, что так как ни одна из стран ядерного клуба не подписала договор, то роль Японии как единственной страны, испытавшей на себе ядерные бомбардировки, заключается в том, чтобы приблизить их к этому решению. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В Хиросиме в районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой города. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием. Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания. Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда. Единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Но пережившие бомбардировку говорят, что их память хранит гораздо более страшные картины, чем то, что показано в музее. Они считают, что даже эти экспонаты подобраны с учетом школьных экскурсий: самые страшные свидетельства трагедии хранятся в архиве, чтобы не причинить вреда детской психике. В мае этого года во время саммита G7 музей посетили лидеры стран, входящих в группу, а также стран-гостей форума и представители международных организаций.

https://ria.ru/20230521/yaponiya-1873258390.html

https://ria.ru/20230521/khirosima-1873196150.html

https://ria.ru/20220809/khirosima-1808427667.html

хиросима (префектура)

япония

нагасаки (город)

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в мире, хиросима (префектура), япония, нагасаки (город), фумио кисида, барак обама, синдзо абэ, g7