https://ria.ru/20230806/khersonschina-1888435700.html

ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области

ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2023

ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области

Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили на херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:30

2023-08-06T10:30

2023-08-06T10:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили на херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение суток, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, один из 120-миллиметровых минометов был уничтожен в районе островов, расположенных в устье Днепра, и еще один – под Херсоном. Также российские артиллеристы уничтожили позиции противника в населенных пунктах Понятовка, Днепровское, Михайловка и Гавриловка. Общие потери в живой силе противника за сутки составили 27 боевиков убитыми и около 20 ранеными. Накануне МО РФ сообщило, что потери украинских военнослужащих на херсонском направлении составили до 35 солдат.

https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы рф