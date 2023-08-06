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ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/khersonschina-1888435700.html
ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области
ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2023
ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили на херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:30
2023-08-06T10:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили на херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение суток, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, один из 120-миллиметровых минометов был уничтожен в районе островов, расположенных в устье Днепра, и еще один – под Херсоном. Также российские артиллеристы уничтожили позиции противника в населенных пунктах Понятовка, Днепровское, Михайловка и Гавриловка. Общие потери в живой силе противника за сутки составили 27 боевиков убитыми и около 20 ранеными. Накануне МО РФ сообщило, что потери украинских военнослужащих на херсонском направлении составили до 35 солдат.
https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
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херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных в Херсонской области

ВС России за сутки уничтожили до 27 украинских военных и два миномета в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Херсонской области
Военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили на херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение суток, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, один из 120-миллиметровых минометов был уничтожен в районе островов, расположенных в устье Днепра, и еще один – под Херсоном. Также российские артиллеристы уничтожили позиции противника в населенных пунктах Понятовка, Днепровское, Михайловка и Гавриловка.
Общие потери в живой силе противника за сутки составили 27 боевиков убитыми и около 20 ранеными.
Накануне МО РФ сообщило, что потери украинских военнослужащих на херсонском направлении составили до 35 солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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