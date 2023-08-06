https://ria.ru/20230806/izrail-1888503297.html
Израильские военные заявили о предотвращении теракта
Израильские военные заявили о предотвращении теракта - РИА Новости, 06.08.2023
Израильские военные заявили о предотвращении теракта
Израильские военные ликвидировали троих палестинских боевиков, которые на автомобиле покинули лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу для совершения... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:33
2023-08-06T19:33
2023-08-06T19:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали троих палестинских боевиков, которые на автомобиле покинули лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу для совершения нападения на граждан Израиля, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад в ходе совместной операции силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции обнаружили автомобиль с отрядом террористов, которые выехали из лагеря беженцев в Дженине и направлялись для совершения теракта. Силы безопасности предотвратили непосредственную угрозу и помешали террористической ячейке", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в автомобиле находились три боевика, которые были ликвидированы. Израильские силы также обнаружили в автомобиле винтовку M16 и изъяли ее. В пресс-службе добавили, что ликвидированный глава отряда боевиков Наиф Абу Цуик был ведущим военным оперативником из лагеря в Дженине, участвовавшим в боевых действиях против израильских сил безопасности и осуществлявшем деятельность под руководством террористов из сектора Газа.
https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882089225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
Израильские военные заявили о предотвращении теракта
Израильские военные заявили, что уничтожили троих палестинцев и предотвратили теракт
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали троих палестинских боевиков, которые на автомобиле покинули лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу для совершения нападения на граждан Израиля, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Некоторое время назад в ходе совместной операции силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции обнаружили автомобиль с отрядом террористов, которые выехали из лагеря беженцев в Дженине и направлялись для совершения теракта. Силы безопасности предотвратили непосредственную угрозу и помешали террористической ячейке", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в автомобиле находились три боевика, которые были ликвидированы. Израильские силы также обнаружили в автомобиле винтовку M16 и изъяли ее.
В пресс-службе добавили, что ликвидированный глава отряда боевиков Наиф Абу Цуик был ведущим военным оперативником из лагеря в Дженине, участвовавшим в боевых действиях против израильских сил безопасности и осуществлявшем деятельность под руководством террористов из сектора Газа.
Израиль ведет одну из крупнейших с 2002 года операций на Западном берегу