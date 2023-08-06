https://ria.ru/20230806/izrail-1888503297.html

Израильские военные заявили о предотвращении теракта

Израильские военные заявили о предотвращении теракта - РИА Новости, 06.08.2023

Израильские военные заявили о предотвращении теракта

Израильские военные ликвидировали троих палестинских боевиков, которые на автомобиле покинули лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу для совершения... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:33

2023-08-06T19:33

2023-08-06T19:33

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израиль

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали троих палестинских боевиков, которые на автомобиле покинули лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу для совершения нападения на граждан Израиля, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад в ходе совместной операции силы ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции обнаружили автомобиль с отрядом террористов, которые выехали из лагеря беженцев в Дженине и направлялись для совершения теракта. Силы безопасности предотвратили непосредственную угрозу и помешали террористической ячейке", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в автомобиле находились три боевика, которые были ликвидированы. Израильские силы также обнаружили в автомобиле винтовку M16 и изъяли ее. В пресс-службе добавили, что ликвидированный глава отряда боевиков Наиф Абу Цуик был ведущим военным оперативником из лагеря в Дженине, участвовавшим в боевых действиях против израильских сил безопасности и осуществлявшем деятельность под руководством террористов из сектора Газа.

https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882089225.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, армия обороны израиля