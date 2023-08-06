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Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 06.08.2023 (обновлено: 05:17 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/ikona-1888417036.html
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону - РИА Новости, 06.08.2023
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону
Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили военнослужащим ЦВО в зоне проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T05:11
2023-08-06T05:17
специальная военная операция на украине
россия
российская империя
владимир путин
иисус христос
александр iii
центральный военный округ
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили военнослужащим ЦВО в зоне проведения спецоперации, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Военнослужащим Центрального военного округа доставили икону с образом "Спаса Нерукотворного", подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции. Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иереем Романом икона была доставлена на передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр", где был совершен молебен", - сказали в ведомстве. Артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия, добавили в МО. В ведомстве отметили, что икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому и сейчас её перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне спецоперации для поднятия боевого духа бойцов. Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html
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россия, российская империя, владимир путин, иисус христос, александр iii, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Российская империя, Владимир Путин, Иисус Христос, Александр III, Центральный военный округ
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону

Минобороны: военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили военнослужащим ЦВО в зоне проведения спецоперации, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Военнослужащим Центрального военного округа доставили икону с образом "Спаса Нерукотворного", подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции. Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иереем Романом икона была доставлена на передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр", где был совершен молебен", - сказали в ведомстве.
Артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия, добавили в МО.
В ведомстве отметили, что икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому и сейчас её перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне спецоперации для поднятия боевого духа бойцов.
Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРоссийская империяВладимир ПутинИисус ХристосАлександр IIIЦентральный военный округ
 
 
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