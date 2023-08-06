https://ria.ru/20230806/ikona-1888417036.html
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону - РИА Новости, 06.08.2023
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону
Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили военнослужащим ЦВО в зоне проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T05:11
2023-08-06T05:11
2023-08-06T05:17
специальная военная операция на украине
россия
российская империя
владимир путин
иисус христос
александр iii
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1b07a1cb914c06c3a9cfd7b77b2e0188.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили военнослужащим ЦВО в зоне проведения спецоперации, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Военнослужащим Центрального военного округа доставили икону с образом "Спаса Нерукотворного", подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции. Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иереем Романом икона была доставлена на передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр", где был совершен молебен", - сказали в ведомстве. Артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия, добавили в МО. В ведомстве отметили, что икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому и сейчас её перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне спецоперации для поднятия боевого духа бойцов. Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html
россия
российская империя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eba65f59d495454eb58cc797ee09383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская империя, владимир путин, иисус христос, александр iii, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Российская империя, Владимир Путин, Иисус Христос, Александр III, Центральный военный округ
Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону
Минобороны: военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону