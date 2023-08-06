https://ria.ru/20230806/ikona-1888417036.html

Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону

Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону - РИА Новости, 06.08.2023

Военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации доставили подаренную Путиным икону

Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили военнослужащим ЦВО в зоне проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T05:11

2023-08-06T05:11

2023-08-06T05:17

специальная военная операция на украине

россия

российская империя

владимир путин

иисус христос

александр iii

центральный военный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887386402_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1b07a1cb914c06c3a9cfd7b77b2e0188.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подаренную президентом России Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили военнослужащим ЦВО в зоне проведения спецоперации, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Военнослужащим Центрального военного округа доставили икону с образом "Спаса Нерукотворного", подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции. Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иереем Романом икона была доставлена на передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр", где был совершен молебен", - сказали в ведомстве. Артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия, добавили в МО. В ведомстве отметили, что икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому и сейчас её перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне спецоперации для поднятия боевого духа бойцов. Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886438069.html

россия

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, российская империя, владимир путин, иисус христос, александр iii, центральный военный округ