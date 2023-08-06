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Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/gazoprovod-1888488132.html
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо
Возгорание газопровода, поврежденного ударом ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил врио губернатора... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:07
2023-08-06T17:07
специальная военная операция на украине
геническ
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возгорание газопровода, поврежденного ударом ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, был перебит проходивший рядом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. "Газопровод поврежден, он горел, его уже потушили", - сказал Сальдо.По его словам, на восстановление газопровода понадобится максимум до полутора дней.
https://ria.ru/20230806/most-1888482647.html
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геническ, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо

Сальдо: пожар на газопроводе, поврежденном при обстреле ВСУ в районе Геническа, потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возгорание газопровода, поврежденного ударом ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, был перебит проходивший рядом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.
«
"Газопровод поврежден, он горел, его уже потушили", - сказал Сальдо.
По его словам, на восстановление газопровода понадобится максимум до полутора дней.
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Специальная военная операция на УкраинеГеническХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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