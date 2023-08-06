https://ria.ru/20230806/gazoprovod-1888488132.html
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо
Возгорание газопровода, поврежденного ударом ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил врио губернатора... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:07
2023-08-06T17:07
2023-08-06T17:07
специальная военная операция на украине
геническ
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возгорание газопровода, поврежденного ударом ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, был перебит проходивший рядом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. "Газопровод поврежден, он горел, его уже потушили", - сказал Сальдо.По его словам, на восстановление газопровода понадобится максимум до полутора дней.
https://ria.ru/20230806/most-1888482647.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина
Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо
Сальдо: пожар на газопроводе, поврежденном при обстреле ВСУ в районе Геническа, потушили