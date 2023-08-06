https://ria.ru/20230806/gazoprovod-1888488132.html

Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо

Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо - РИА Новости, 06.08.2023

Пожар на газопроводе в районе Геническа потушили, сообщил Сальдо

Возгорание газопровода, поврежденного ударом ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил врио губернатора... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:07

2023-08-06T17:07

2023-08-06T17:07

специальная военная операция на украине

геническ

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возгорание газопровода, поврежденного ударом ВСУ в районе моста через пролив между Геническом и Арабатской стрелкой, потушено, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, был перебит проходивший рядом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения. "Газопровод поврежден, он горел, его уже потушили", - сказал Сальдо.По его словам, на восстановление газопровода понадобится максимум до полутора дней.

https://ria.ru/20230806/most-1888482647.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геническ, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина