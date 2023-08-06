https://ria.ru/20230806/gaz-1888434303.html
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 06.08.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42 миллиона кубометров на 6... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:13
2023-08-06T10:13
2023-08-06T10:13
экономика
украина
европа
сергей куприянов
газпром
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42 миллиона кубометров на 6 августа, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42 миллиона кубометров на 6 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, сергей куприянов, газпром
Экономика, Украина, Европа, Сергей Куприянов, Газпром
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 42 миллиона кубометров
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42 миллиона кубометров на 6 августа, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42 миллиона кубометров на 6 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу
остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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