https://ria.ru/20230806/filippiny-1888419272.html

На Филиппинах осудили использование КНР водометов против филиппинских судов

На Филиппинах осудили использование КНР водометов против филиппинских судов - РИА Новости, 06.08.2023

На Филиппинах осудили использование КНР водометов против филиппинских судов

Береговая охрана Филиппин в воскресенье осудила применение китайской береговой охраной водометов против филиппинских судов на спорном мелководье Аюнгин в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T06:37

2023-08-06T06:37

2023-08-06T06:37

в мире

филиппины

южно-китайское море

китай

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Береговая охрана Филиппин в воскресенье осудила применение китайской береговой охраной водометов против филиппинских судов на спорном мелководье Аюнгин в Южно-Китайском море, говорится в заявлении представителя береговой охраны. "Филиппинская береговая охрана (PCG) решительно осуждает опасные маневры береговой охраны Китая (CCG) и незаконное использование водометов против судов PCG, сопровождающих лодки коренных народов, зафрахтованные Вооруженными силами Филиппин (AFP)... на мелководье Аюнгин", - заявил представитель Западно-Филиппинского морского флота Джей Тарриела в Twitter. В июле береговая охрана Филиппин также обвинила китайские патрульные суда в блокировании двух ее катеров в Южно-Китайском море, назвав действия КНР "очень опасными". Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20230804/vetnam-1888210822.html

филиппины

южно-китайское море

китай

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в мире, филиппины, южно-китайское море, китай