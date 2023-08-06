На Филиппинах осудили использование КНР водометов против филиппинских судов
Береговая охрана Филиппин осудила использование КНР водометов против филиппинских судов
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Береговая охрана Филиппин в воскресенье осудила применение китайской береговой охраной водометов против филиппинских судов на спорном мелководье Аюнгин в Южно-Китайском море, говорится в заявлении представителя береговой охраны.
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"Филиппинская береговая охрана (PCG) решительно осуждает опасные маневры береговой охраны Китая (CCG) и незаконное использование водометов против судов PCG, сопровождающих лодки коренных народов, зафрахтованные Вооруженными силами Филиппин (AFP)... на мелководье Аюнгин", - заявил представитель Западно-Филиппинского морского флота Джей Тарриела в Twitter.
В июле береговая охрана Филиппин также обвинила китайские патрульные суда в блокировании двух ее катеров в Южно-Китайском море, назвав действия КНР "очень опасными".
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.