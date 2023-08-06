https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

"Играют с огнем". К чему приведет европейское богохульство

"Играют с огнем". К чему приведет европейское богохульство - РИА Новости, 06.08.2023

"Играют с огнем". К чему приведет европейское богохульство

Сожжение священных текстов в Европе приобрело системный характер. Негативная реакция мусульманского сообщества, кажется, только подстегивает радикалов. Чем это... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:08

религия

швеция

стокгольм (город)

ирак

ульф кристерссон

нато

метте фредериксен

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Сожжение священных текстов в Европе приобрело системный характер. Негативная реакция мусульманского сообщества, кажется, только подстегивает радикалов. Чем это чревато — в материале РИА Новости."Нелегитимное писание"Женщина в спортивном костюме и красной кепке делает в песке ямку, кладет в нее сухие ветки и поджигает. Чтобы костер не потух (все-таки льет дождь), накрывает его пляжным зонтом. И постоянно подбрасывает туда страницы книги. На каждой — рукописная пометка: "нелегитимное писание".Это было 3 августа на берегу озера Мэларен в пригороде Стокгольма. Неподалеку — королевский дворец. Топливом для костра послужили страницы Корана. Акцию устроила 47-летняя иммигрантка из Ирана Марьян Байрами. Несмотря на непогоду, пришли два десятка человек.В основном журналисты. Марьян пояснила: она была мусульманкой, а теперь — христианка. И хочет показать, что "ислам — это не демократическая религия". И вообще, "все религии должны быть уничтожены", добавила "христианка".Неожиданно какая-то женщина с криком "Поезжай к себе в Иран и сожги книгу там!" бросилась доставать страницы из огня. Тут вмешались полицейские.Подобные перформансы в последнее время участились. В конце июня 37-летний беженец из Ирака Салван Момика публично вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в священную книгу бекон и поджег ее. Время и место выбрал "не без креатива" — возле главной мечети Стокгольма в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).Полиция наблюдала за происходящим, но помощь не потребовалась. Хотя кто-то из толпы периодически выкрикивал "Аллаху акбар", а один даже попытался бросить в Момику камень.Мотивы акциониста остались неизвестны. Он лишь пояснил, что не хотел навредить Швеции.Благими намерениями...На следующий день официальный представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф потребовал выдать поджигателя, чтобы судить его по иракским законам.Кроме того, в МИД вызвали шведского посла и вручили ему ноту протеста. Примеру Ирака последовали Иордания, Саудовская Аравия и Катар."Это демонстрация ненависти и агрессии, идущих вразрез с принципами свободы слова", — заявили в Багдаде. Сотни иракцев ворвались в посольство Швеции и пытались устроить пожар. Никто из сотрудников не пострадал.Но угроза депортации, похоже, лишь раззадорила Салвана Момику. Менее чем через месяц он истоптал Коран у посольства Ирака.Шведские издания сообщили, что в полицию поступили еще заявки от желающих сжечь священные книги. Помимо Корана, один хотел предать огню Тору, другой — Библию, третий — все их сразу.Опыт прошлых летВолна пиромании вызвала раскол во властных кругах. Административный суд Швеции неоднократно выносил вердикт: "Свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права". И отменял запрет на сожжение Корана.А вот у премьер-министра Ульфа Кристерссона иная точка зрения."Мы находимся в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Нужно что-то предпринимать", — написал он в соцсетях.Правительству есть из-за чего беспокоиться. Весной 2022-го страну захлестнули массовые беспорядки, спровоцированные антиисламскими акциями ультраправой партии "Жесткий курс" во главе с Расмусом Палуданом.Этнический датчанин, он получил шведский паспорт и устроил настоящее "провокативное турне": сжигал Коран, призывая выгнать всех мусульман, в Стокгольме, Эребру, Мальме и других городах. Доходило до прямых столкновений полиции с разгневанными верующими.Палудан снова сжег священную книгу в январе 2023-го, выдвинув ультиматум: он прекратит богохульные акции, когда Турция даст добро на вступление Швеции в НАТО.И оказал стране медвежью услугу. Спустя несколько дней трехсторонние переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией отложили на неопределенный срок. По требованию Анкары.Проблема пониманияПытаясь найти выход из кризиса, премьер Кристерссон в конце июля провел переговоры с датской коллегой Метте Фредериксен. В соседней стране те же проблемы.За последние два месяца члены ультраправой группы "Датские патриоты" устроили в Копенгагене три акции с Кораном — у посольств Египта, Ирака и Пакистана. К тому же не так давно домой вернулся Расмус Палудан. Значит, не исключено, что нынешние поджоги — не последние."Датское правительство изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, наносится оскорбление другим странам, культурам и религиям и это грозит серьезными негативными последствиями для Дании", — заявил глава МИД королевства Ларс Локке Расмуссен.Шведский премьер сообщил, что в Стокгольме поступят так же. При этом и Кристерссон, и Фредериксен делают акцент на свободе слова как одной из основ государства. Но как быть, если она идет вразрез с культурными особенностями части граждан? В Дании порядка 300 тысяч мусульман, в Швеции — вдвое больше. Это примерно пять процентов населения."Здесь сошлись воедино несколько факторов. И прежде всего — разное понимание традиционных ценностей. Для мусульман это защита религии. А для шведских и датских радикалов — либеральные принципы, которыми живет Европа", — говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Кроме того, продолжает он, налицо проблема сочетания свободы слова и закона. Исполнительная власть прагматична, она действует в интересах избирателей. Суды же руководствуются либеральным законодательством.Еще один аспект — поведение некоторых мусульманских беженцев, которые в поисках лучшей жизни перебрались в Старый Свет."Понимая, что пути назад у них нет, они всячески стараются соответствовать либеральным стандартам. И сожжение Корана — способ закрепиться в Европе", — поясняет Макаркин.Простого решения нет, скорее всего, власти постараются достичь компромисса. Удастся ли им это — покажет время.

https://ria.ru/20230607/berlin-1876569435.html

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Никита Бизин

швеция, стокгольм (город), ирак, ульф кристерссон, нато, метте фредериксен, аналитика - религия и мировоззрение