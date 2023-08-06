https://ria.ru/20230806/elektrichestvo-1888495200.html

Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы

Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы - РИА Новости, 06.08.2023

Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы

Массовое отключение электричества произошло из-за ливня с грозой в Старорусском районе Новгородской области, прокуратура организовала проверку, сообщает... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:15

2023-08-06T18:15

2023-08-06T18:15

происшествия

старорусский район

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Массовое отключение электричества произошло из-за ливня с грозой в Старорусском районе Новгородской области, прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство. "Установлено, что на утро 6 августа 2023 года в связи с ухудшением накануне погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 23 населенных пунктах Старорусского района. В настоящее время организованы восстановительные работы на территории района", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения.

https://ria.ru/20230731/uragan-1887459190.html

старорусский район

новгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, старорусский район, новгородская область