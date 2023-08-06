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Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы - РИА Новости, 06.08.2023
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18:15 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/elektrichestvo-1888495200.html
Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы
Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы - РИА Новости, 06.08.2023
Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы
Массовое отключение электричества произошло из-за ливня с грозой в Старорусском районе Новгородской области, прокуратура организовала проверку, сообщает... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T18:15
2023-08-06T18:15
происшествия
старорусский район
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Массовое отключение электричества произошло из-за ливня с грозой в Старорусском районе Новгородской области, прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство. &quot;Установлено, что на утро 6 августа 2023 года в связи с ухудшением накануне погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 23 населенных пунктах Старорусского района. В настоящее время организованы восстановительные работы на территории района&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения.
https://ria.ru/20230731/uragan-1887459190.html
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происшествия, старорусский район, новгородская область
Происшествия, Старорусский район, Новгородская область
Старорусский район Новгородской области обесточен после грозы

В 23 населенных пунктах Старорусского района Новгородской области нет света из-за грозы

© Фото : Ирина ТретьякГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : Ирина Третьяк
Гроза. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Массовое отключение электричества произошло из-за ливня с грозой в Старорусском районе Новгородской области, прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство.
«

"Установлено, что на утро 6 августа 2023 года в связи с ухудшением накануне погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 23 населенных пунктах Старорусского района. В настоящее время организованы восстановительные работы на территории района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения.
Гроза - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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ПроисшествияСтарорусский районНовгородская область
 
 
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