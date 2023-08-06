https://ria.ru/20230806/ekaterinburg-1888433922.html
В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня
В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня - РИА Новости, 06.08.2023
В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня
Несколько улиц в Екатеринбурге затопило из-за сильного ливня. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:10
2023-08-06T10:10
2023-08-06T14:50
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило из-за сильного ливня. "По улице Шефской со стороны Егоршинского подхода под мостом произошло подтопление проезжей части из-за дождевой воды, в связи с чем вводится ограничение на движение", — говорится в сообщении ГИБДД по Свердловской области.В ведомстве добавили, что в связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках не работают светофоры. Жители города в социальных сетях сообщают, что лужи глубиной по колено есть и в центре города, на перекрестке улиц Шарташской и Луначарского. Проезжую часть также затопило в микрорайонах Сортировка, Эльмаш и ЖБИ, сложная ситуация во дворах микрорайонов Уралмаш и Юго-Западный. По данным синоптиков, до конца суток 6 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20230806/soobschenie-1888419822.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня
В Екатеринбурге затопило несколько улиц после сильного ливня, движение ограничено
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило из-за сильного ливня.
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"По улице Шефской со стороны Егоршинского подхода под мостом произошло подтопление проезжей части из-за дождевой воды, в связи с чем вводится ограничение на движение", — говорится в сообщении ГИБДД по Свердловской области.
В ведомстве добавили, что в связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках не работают светофоры.
Жители города в социальных сетях сообщают, что лужи глубиной по колено есть и в центре города, на перекрестке улиц Шарташской и Луначарского. Проезжую часть также затопило в микрорайонах Сортировка, Эльмаш и ЖБИ, сложная ситуация во дворах микрорайонов Уралмаш и Юго-Западный.
По данным синоптиков, до конца суток 6 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
В Приморье из-за ливней отрезаны от транспортного сообщения пять сел