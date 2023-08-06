https://ria.ru/20230806/ekaterinburg-1888433922.html

В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня

В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня - РИА Новости, 06.08.2023

В Екатеринбурге затопило несколько улиц после ливня

Несколько улиц в Екатеринбурге затопило из-за сильного ливня. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:10

2023-08-06T10:10

2023-08-06T14:50

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Несколько улиц в Екатеринбурге затопило из-за сильного ливня. "По улице Шефской со стороны Егоршинского подхода под мостом произошло подтопление проезжей части из-за дождевой воды, в связи с чем вводится ограничение на движение", — говорится в сообщении ГИБДД по Свердловской области.В ведомстве добавили, что в связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках не работают светофоры. Жители города в социальных сетях сообщают, что лужи глубиной по колено есть и в центре города, на перекрестке улиц Шарташской и Луначарского. Проезжую часть также затопило в микрорайонах Сортировка, Эльмаш и ЖБИ, сложная ситуация во дворах микрорайонов Уралмаш и Юго-Западный. По данным синоптиков, до конца суток 6 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20230806/soobschenie-1888419822.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург, свердловская область