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Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет - РИА Новости, 06.08.2023
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12:33 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/efimov-1888258803.html
Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет
Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет - РИА Новости, 06.08.2023
Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет
Столичные власти с 2018 года продали на торгах около 4,5 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:33
2023-08-06T12:33
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Столичные власти с 2018 года продали на торгах около 4,5 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Общая площадь реализованных городом объектов превысила миллион квадратных метров. На торгах было продано около 4,3 тысячи помещений и 175 отдельно стоящих зданий, из которых 66 – с земельными участками", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что за пять лет в торгах по продаже коммерческой недвижимости приняли участие более 26 тысяч претендентов. За приобретение помещений конкурировали в среднем по шесть участников, за отдельно стоящие здания - по пять, а за здания с земельными участками – по четыре.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, самым популярным объектом стало нежилое помещение в центре Москвы площадью 132 квадратных метра, за которое боролись 89 претендентов. Самым большим объектом торгов стало здание паркинга на 18,5 тысячи квадратных метров.Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Столичные власти с 2018 года продали на торгах около 4,5 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Общая площадь реализованных городом объектов превысила миллион квадратных метров. На торгах было продано около 4,3 тысячи помещений и 175 отдельно стоящих зданий, из которых 66 – с земельными участками", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Он уточнил, что за пять лет в торгах по продаже коммерческой недвижимости приняли участие более 26 тысяч претендентов. За приобретение помещений конкурировали в среднем по шесть участников, за отдельно стоящие здания - по пять, а за здания с земельными участками – по четыре.
Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, самым популярным объектом стало нежилое помещение в центре Москвы площадью 132 квадратных метра, за которое боролись 89 претендентов. Самым большим объектом торгов стало здание паркинга на 18,5 тысячи квадратных метров.
Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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