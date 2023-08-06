https://ria.ru/20230806/efimov-1888258803.html

Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет

Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет - РИА Новости, 06.08.2023

Ефимов: 4,5 тысячи нежилых объектов продали на городских торгах за 5 лет

Столичные власти с 2018 года продали на торгах около 4,5 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:33

2023-08-06T12:33

2023-08-06T12:33

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Столичные власти с 2018 года продали на торгах около 4,5 тысячи объектов коммерческой недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Общая площадь реализованных городом объектов превысила миллион квадратных метров. На торгах было продано около 4,3 тысячи помещений и 175 отдельно стоящих зданий, из которых 66 – с земельными участками", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что за пять лет в торгах по продаже коммерческой недвижимости приняли участие более 26 тысяч претендентов. За приобретение помещений конкурировали в среднем по шесть участников, за отдельно стоящие здания - по пять, а за здания с земельными участками – по четыре.Как уточнили в столичном департаменте по конкурентной политике, самым популярным объектом стало нежилое помещение в центре Москвы площадью 132 квадратных метра, за которое боролись 89 претендентов. Самым большим объектом торгов стало здание паркинга на 18,5 тысячи квадратных метров.Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.

https://ria.ru/20230802/proizvodstva-1887666977.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)