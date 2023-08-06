https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html

В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов

В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов - РИА Новости, 06.08.2023

В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов

Дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия, заявил... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:18

2023-08-06T13:18

2023-08-06T13:18

в мире

нигер

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия, заявил премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду. "Риск существует. Нигер дестабилизирован, как Мали и Буркина-Фасо. Конкретно есть риск того, что джихадисты найдут благоприятную почву для развития и продвижения на юг", - заявил премьер в интервью итальянской газете La Stampa. Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты "могут найти благоприятную почву для расширения своего присутствия". Другим актуальным риском, как отметил политик, является нелегальная миграция. Сейчас в Нигере действует программа для борьбы с ней, однако "если правительство Нигера будет дестабилизировано, само собой разумеется, что мигранты отправятся в Европу и, в частности, в Италию". Как утверждает Махамаду, хотя у Нигера есть программа сотрудничества с европейскими странами по борьбе с нелегальной миграцией, их действие прекратится, когда против Нигера будут введены санкции. Он добавил, что если лидеры путча не пойдут на компромиссы, то "придётся решать ЭКОВАС, в каком направлении идти". Ранее в июле командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью" в стране, которая была подорвана насилием джихадистских группировок. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230805/niger-1888342720.html

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нигер

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нигер, переворот в нигере — 2023