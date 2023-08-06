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В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов - РИА Новости, 06.08.2023
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13:18 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/dzhikhadisty-1888456614.html
В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов
В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов - РИА Новости, 06.08.2023
В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов
Дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия, заявил... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:18
2023-08-06T13:18
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия, заявил премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду. "Риск существует. Нигер дестабилизирован, как Мали и Буркина-Фасо. Конкретно есть риск того, что джихадисты найдут благоприятную почву для развития и продвижения на юг", - заявил премьер в интервью итальянской газете La Stampa. Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты "могут найти благоприятную почву для расширения своего присутствия". Другим актуальным риском, как отметил политик, является нелегальная миграция. Сейчас в Нигере действует программа для борьбы с ней, однако "если правительство Нигера будет дестабилизировано, само собой разумеется, что мигранты отправятся в Европу и, в частности, в Италию". Как утверждает Махамаду, хотя у Нигера есть программа сотрудничества с европейскими странами по борьбе с нелегальной миграцией, их действие прекратится, когда против Нигера будут введены санкции. Он добавил, что если лидеры путча не пойдут на компромиссы, то "придётся решать ЭКОВАС, в каком направлении идти". Ранее в июле командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью" в стране, которая была подорвана насилием джихадистских группировок. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230805/niger-1888342720.html
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов

Премьер Махамаду: дестабилизация Нигера может привести к экспансии джихадистов

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия, заявил премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду.
"Риск существует. Нигер дестабилизирован, как Мали и Буркина-Фасо. Конкретно есть риск того, что джихадисты найдут благоприятную почву для развития и продвижения на юг", - заявил премьер в интервью итальянской газете La Stampa.
Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты "могут найти благоприятную почву для расширения своего присутствия".
Другим актуальным риском, как отметил политик, является нелегальная миграция. Сейчас в Нигере действует программа для борьбы с ней, однако "если правительство Нигера будет дестабилизировано, само собой разумеется, что мигранты отправятся в Европу и, в частности, в Италию". Как утверждает Махамаду, хотя у Нигера есть программа сотрудничества с европейскими странами по борьбе с нелегальной миграцией, их действие прекратится, когда против Нигера будут введены санкции.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера
Вчера, 13:29
Он добавил, что если лидеры путча не пойдут на компромиссы, то "придётся решать ЭКОВАС, в каком направлении идти".
Ранее в июле командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью" в стране, которая была подорвана насилием джихадистских группировок.
В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ
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В миреНигерПереворот в Нигере — 2023
 
 
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