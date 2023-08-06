В Нигере предупредили об угрозе экспансии джихадистов
Премьер Махамаду: дестабилизация Нигера может привести к экспансии джихадистов
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дестабилизация Нигера, где произошел госпереворот, может активизировать на африканском континенте джихадистов и привести к расширению их присутствия, заявил премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду.
"Риск существует. Нигер дестабилизирован, как Мали и Буркина-Фасо. Конкретно есть риск того, что джихадисты найдут благоприятную почву для развития и продвижения на юг", - заявил премьер в интервью итальянской газете La Stampa.
Махамаду отметил, что Нигер представляет собой "дамбу", которая защищает все страны Западной Африки, и из-за ситуации в стране джихадисты "могут найти благоприятную почву для расширения своего присутствия".
Другим актуальным риском, как отметил политик, является нелегальная миграция. Сейчас в Нигере действует программа для борьбы с ней, однако "если правительство Нигера будет дестабилизировано, само собой разумеется, что мигранты отправятся в Европу и, в частности, в Италию". Как утверждает Махамаду, хотя у Нигера есть программа сотрудничества с европейскими странами по борьбе с нелегальной миграцией, их действие прекратится, когда против Нигера будут введены санкции.
Он добавил, что если лидеры путча не пойдут на компромиссы, то "придётся решать ЭКОВАС, в каком направлении идти".
Ранее в июле командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью" в стране, которая была подорвана насилием джихадистских группировок.
В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли план на случай военной интервенции в Нигер.