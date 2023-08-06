https://ria.ru/20230806/dvizhenie-1888494209.html

В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса

В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса - РИА Новости, 06.08.2023

В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса

Движение автомобилей по дороге из села Гуфта в город Квайса снова ограничат из-за ремонтных работ, сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:06

2023-08-06T18:06

2023-08-06T18:06

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Движение автомобилей по дороге из села Гуфта в город Квайса снова ограничат из-за ремонтных работ, сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии. Ранее дорога закрывалась с 26 по 28 июля и с 1 по 3 августа. "Ежедневно с 7 по 9 июля с 09:00 до 18:00 будет перекрываться движение по автодороге Гуфта - Квайса в связи с проведением дорожно-ремонтных работ", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей заранее планировать свои поездки. Село Гуфта в Дзаузском районе расположено в месте слияния рек Большая Лиахва и Паца. Гуфта занимает важное место в транспортной системе республики, через неё проходит Транскавказская автомагистраль и Зарская дорога. ТрансКАМ является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.

https://ria.ru/20230806/vnukovo-1888449109.html

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южная осетия

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южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)