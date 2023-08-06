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В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса
В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса - РИА Новости, 06.08.2023
В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса
Движение автомобилей по дороге из села Гуфта в город Квайса снова ограничат из-за ремонтных работ, сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T18:06
2023-08-06T18:06
2023-08-06T18:06
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Движение автомобилей по дороге из села Гуфта в город Квайса снова ограничат из-за ремонтных работ, сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии. Ранее дорога закрывалась с 26 по 28 июля и с 1 по 3 августа. "Ежедневно с 7 по 9 июля с 09:00 до 18:00 будет перекрываться движение по автодороге Гуфта - Квайса в связи с проведением дорожно-ремонтных работ", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей заранее планировать свои поездки. Село Гуфта в Дзаузском районе расположено в месте слияния рек Большая Лиахва и Паца. Гуфта занимает важное место в транспортной системе республики, через неё проходит Транскавказская автомагистраль и Зарская дорога. ТрансКАМ является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
https://ria.ru/20230806/vnukovo-1888449109.html
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южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Южная Осетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса
В Южной Осетии ограничат движение по дороге Гуфта — Квайса из-за ремонтных работ
ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Движение автомобилей по дороге из села Гуфта в город Квайса снова ограничат из-за ремонтных работ, сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии.
Ранее дорога закрывалась с 26 по 28 июля и с 1 по 3 августа.
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"Ежедневно с 7 по 9 июля с 09:00 до 18:00 будет перекрываться движение по автодороге Гуфта - Квайса в связи с проведением дорожно-ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей заранее планировать свои поездки.
Село Гуфта в Дзаузском районе расположено в месте слияния рек Большая Лиахва и Паца. Гуфта занимает важное место в транспортной системе республики, через неё проходит Транскавказская автомагистраль и Зарская дорога.
ТрансКАМ является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
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