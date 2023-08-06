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В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2023
В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое пострадали в аварии с четырьмя легковыми автомобилями, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:03
2023-08-06T21:03
2023-08-06T21:03
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в аварии с четырьмя легковыми автомобилями, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. По данным ведомства, авария произошла на 16-м километре трассы "Тамань-Веселовка" в Темрюкском районе с участием четырёх легковых автомобилей. "В двух автомобилях погибли водители и пассажиры - четыре человека. В двух других транспортных средствах трое пострадавших", - говорится в сообщении.
темрюкский район
краснодарский край
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюкский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия
В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
В Краснодарском крае в ДТП с четырьмя машинами четыре человека погибли, три пострадали