https://ria.ru/20230806/dtp-1888515341.html

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 06.08.2023

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое пострадали в аварии с четырьмя легковыми автомобилями, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:03

2023-08-06T21:03

2023-08-06T21:03

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 6 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в аварии с четырьмя легковыми автомобилями, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. По данным ведомства, авария произошла на 16-м километре трассы "Тамань-Веселовка" в Темрюкском районе с участием четырёх легковых автомобилей. "В двух автомобилях погибли водители и пассажиры - четыре человека. В двух других транспортных средствах трое пострадавших", - говорится в сообщении.

темрюкский район

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, россия