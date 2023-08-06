https://ria.ru/20230806/dtp-1888463596.html

В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине

В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине - РИА Новости, 06.08.2023

В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине

Один подросток погиб, один ранен из-за пьяного водителя, выехавшего на обочину в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:10

2023-08-06T14:10

2023-08-06T14:10

происшествия

авто

нижегородская область

спасский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Один подросток погиб, один ранен из-за пьяного водителя, выехавшего на обочину в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в субботу около 23 часов в Спасском районе. "По предварительной информации, управлявшая "Ниссан Кашкай" женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по встречной полосе движения в направлении от деревни Новое к автодороге Бронский Ватрас, в темное время суток на неосвещенном участке дороги совершила наезд на группу людей, стоявших на обочине дороги", - говорится в сообщении. В результате ДТП 14-летний подросток скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230806/avtomobil-1888450011.html

нижегородская область

спасский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, нижегородская область, спасский район