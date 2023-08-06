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В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине - РИА Новости, 06.08.2023
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14:10 06.08.2023
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В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине
В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине - РИА Новости, 06.08.2023
В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине
Один подросток погиб, один ранен из-за пьяного водителя, выехавшего на обочину в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:10
2023-08-06T14:10
происшествия
авто
нижегородская область
спасский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Один подросток погиб, один ранен из-за пьяного водителя, выехавшего на обочину в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в субботу около 23 часов в Спасском районе. "По предварительной информации, управлявшая "Ниссан Кашкай" женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по встречной полосе движения в направлении от деревни Новое к автодороге Бронский Ватрас, в темное время суток на неосвещенном участке дороги совершила наезд на группу людей, стоявших на обочине дороги", - говорится в сообщении. В результате ДТП 14-летний подросток скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230806/avtomobil-1888450011.html
нижегородская область
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происшествия, авто, нижегородская область, спасский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Спасский район
В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине

В Нижегородской области пьяная женщина сбила подростков на обочине, один из них погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Один подросток погиб, один ранен из-за пьяного водителя, выехавшего на обочину в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в субботу около 23 часов в Спасском районе.
"По предварительной информации, управлявшая "Ниссан Кашкай" женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по встречной полосе движения в направлении от деревни Новое к автодороге Бронский Ватрас, в темное время суток на неосвещенном участке дороги совершила наезд на группу людей, стоявших на обочине дороги", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 14-летний подросток скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияАвтоНижегородская областьСпасский район
 
 
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