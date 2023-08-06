https://ria.ru/20230806/drony-1888456764.html
Белоусов пообещал познакомить чемпиона соревнований дронов с Миннихановым
Белоусов пообещал познакомить чемпиона соревнований дронов с Миннихановым - РИА Новости, 06.08.2023
Белоусов пообещал познакомить чемпиона соревнований дронов с Миннихановым
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полигоне "Архипелага 2023" под Новосибирском поздравил 14-летнего девятикратного чемпиона соревнований дронов из... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:19
2023-08-06T13:19
2023-08-06T13:19
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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полигоне "Архипелага 2023" под Новосибирском поздравил 14-летнего девятикратного чемпиона соревнований дронов из Татарстана Булата и пообещал познакомить его с главой республики. В воскресенье Белоусов посетил полигон в наукограде Кольцово, где проходили соревнования дронов. Здесь на протяжении недели в рамках "Архипелага 2023" в различных соревнованиях принимали участие около 30 типов дронов, а всего около 130 беспилотников, среди которых военно-тактические, агропромышленные и другие. "Не могу не поздравить Рустама Нургалиевича Минниханова. Один из чемпионов - 14-летний паренёк энтузиаст, который своими руками все делает с папой и собрал все призы, которые только можно. Обязательно постараюсь его познакомить с Рустамом Нургалиевичем, думаю, ему будет очень приятно", - сказал первый вице-премьер журналистам. Белоусов рассказал, что с удивлением узнал о том, что юный Булат с отцом собрали уже около 20 беспилотников. "Хочу познакомить тебя, если не возражаешь, с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Так, чтобы он встретился, нашел время с вами встретиться с папой. Думаю, он с удовольствием это сделает… Договорились. Где-нибудь в сентябре, я думаю, организую вам встречу", - сказал он мальчику. Во время общения с другими участниками соревнований Белоусов поблагодарил их и отметил большой потенциал развития. "Здорово, мы все это (соревнования дронов - ред.) постараемся сделать регулярным. Вам огромное спасибо, что приехали, потенциал большой и очень здорово, что вам понравилось", - сказал он.
https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888421644.html
https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888455947.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, кольцово, андрей белоусов
Общество, Россия, Кольцово, Андрей Белоусов
Белоусов пообещал познакомить чемпиона соревнований дронов с Миннихановым
Белоусов пообещал познакомить 14-летнего чемпиона соревнований дронов с главой Татарстана
НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полигоне "Архипелага 2023" под Новосибирском поздравил 14-летнего девятикратного чемпиона соревнований дронов из Татарстана Булата и пообещал познакомить его с главой республики.
В воскресенье Белоусов посетил полигон в наукограде Кольцово
, где проходили соревнования дронов. Здесь на протяжении недели в рамках "Архипелага 2023" в различных соревнованиях принимали участие около 30 типов дронов, а всего около 130 беспилотников, среди которых военно-тактические, агропромышленные и другие.
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"Не могу не поздравить Рустама Нургалиевича Минниханова. Один из чемпионов - 14-летний паренёк энтузиаст, который своими руками все делает с папой и собрал все призы, которые только можно. Обязательно постараюсь его познакомить с Рустамом Нургалиевичем, думаю, ему будет очень приятно", - сказал первый вице-премьер журналистам.
Белоусов рассказал, что с удивлением узнал о том, что юный Булат с отцом собрали уже около 20 беспилотников.
«
"Хочу познакомить тебя, если не возражаешь, с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Так, чтобы он встретился, нашел время с вами встретиться с папой. Думаю, он с удовольствием это сделает… Договорились. Где-нибудь в сентябре, я думаю, организую вам встречу", - сказал он мальчику.
Во время общения с другими участниками соревнований Белоусов поблагодарил их и отметил большой потенциал развития.
"Здорово, мы все это (соревнования дронов - ред.) постараемся сделать регулярным. Вам огромное спасибо, что приехали, потенциал большой и очень здорово, что вам понравилось", - сказал он.
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