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В Забайкалье пьяная компания избила участника спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023
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13:42 06.08.2023 (обновлено: 15:40 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/draka-1888460065.html
В Забайкалье пьяная компания избила участника спецоперации
В Забайкалье пьяная компания избила участника спецоперации - РИА Новости, 06.08.2023
В Забайкалье пьяная компания избила участника спецоперации
В селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае пьяная компания избила участника специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Осипов в своем... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:42
2023-08-06T15:40
происшествия
забайкальский край
москва
россия
александр хинштейн
александр осипов
госдума рф
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ЧИТА, 6 авг — РИА Новости. В селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае пьяная компания избила участника специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале. "В одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. В отношении бойца СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения", — написал он. Осипов уточнил, что правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и допросы. Всех виновных привлекут к ответственности, ситуация находится на контроле краевых властей и специалистов из Москвы. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что сообщение о конфликте поступило утром 5 августа из медицинского учреждения. По данным ведомства, помимо телесных увечий, злоумышленники также повредили принадлежащий участнику СВО автомобиль. "Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, а также свидетели и очевидцы. По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК. По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение", — добавили в пресс-службе.Ранее в Telegram-канале "РосгVардеец" появилась информация, что двое забайкальцев избили участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Остальные участники конфликта их подначивали. Пострадавшего пытался защитить второй участник СВО, который также вернулся после боевых действий без ноги. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале попросил главу Забайкалья Александра Осипова разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
https://ria.ru/20230803/konflikt-1887925360.html
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происшествия, забайкальский край, москва, россия, александр хинштейн, александр осипов, госдума рф
Происшествия, Забайкальский край, Москва, Россия, Александр Хинштейн, Александр Осипов, Госдума РФ
В Забайкалье пьяная компания избила участника спецоперации

В Забайкальском крае пьяная компания избила ветерана спецоперации

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧИТА, 6 авг — РИА Новости. В селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае пьяная компания избила участника специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале.
"В одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. В отношении бойца СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения", — написал он.
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Осипов уточнил, что правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и допросы. Всех виновных привлекут к ответственности, ситуация находится на контроле краевых властей и специалистов из Москвы.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что сообщение о конфликте поступило утром 5 августа из медицинского учреждения. По данным ведомства, помимо телесных увечий, злоумышленники также повредили принадлежащий участнику СВО автомобиль.
«
"Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, а также свидетели и очевидцы. По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК. По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение", — добавили в пресс-службе.
Ранее в Telegram-канале "РосгVардеец" появилась информация, что двое забайкальцев избили участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Остальные участники конфликта их подначивали. Пострадавшего пытался защитить второй участник СВО, который также вернулся после боевых действий без ноги. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале попросил главу Забайкалья Александра Осипова разобраться в ситуации.
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