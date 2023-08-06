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В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог - РИА Новости, 06.08.2023
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15:20 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/dorogi-1888472175.html
В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог
В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог - РИА Новости, 06.08.2023
В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог
Рассматривается возможность выделения дополнительных средств на строительство и ремонт дорог в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:20
2023-08-06T15:20
луганская народная республика
марат хуснуллин
россия
краснодон
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рассматривается возможность выделения дополнительных средств на строительство и ремонт дорог в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. "Тему социально-экономического развития новых регионов продолжил обсуждать и в ЛНР. Луганская Республика среди 4 регионов имеет лучший процент выполнения программы. Вижу, что хорошо развернута работа по дорожному строительству. Обсудили возможности для реализации дополнительных работ, будем рассматривать выделение допсредств", — написал Хуснуллин в свое телеграм-канале. Он также обратил внимание на жилищное строительство в республике. "Нужно развивать ипотеку, в том числе потому что есть желающие строить коммерческое жилье", — подчеркнул вице-премьер. Также обсуждалась программа развития и модернизации ЖКХ, которая позволит обновить коммунальную инфраструктуру, ход подготовки к 1 сентября и вопросы выплаты пенсий. После совещания Хуснуллин посетил Краснодон, восстановлением которого занимаются регионы-шефы — Тюменская и Курганская области. "Строители завершили восстановление детского отделения центральной горбольницы. Сейчас налаживают оборудование и устанавливают мебель. Также будет работать и стационар на 30 коек. В школе №4 им. Сергея Тюленина капитально отремонтировали спортзал и оборудовали компьютерный класс. Спортзал даже сам опробовал, побросав мяч в корзину! К 1 сентября оба объекта заработают в полном объеме", — заверил он. В завершение поездки Хуснуллин возложил цветы на мемориал "Непокоренные". В прошлом году его реконструировали специалисты Военно-исторического общества.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, марат хуснуллин, россия, краснодон
Луганская Народная Республика, Марат Хуснуллин, Россия, Краснодон
В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог

Хуснуллин: рассматривается вопрос выделения допсредств на строительство дорог в ЛНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рассматривается возможность выделения дополнительных средств на строительство и ремонт дорог в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
"Тему социально-экономического развития новых регионов продолжил обсуждать и в ЛНР. Луганская Республика среди 4 регионов имеет лучший процент выполнения программы. Вижу, что хорошо развернута работа по дорожному строительству. Обсудили возможности для реализации дополнительных работ, будем рассматривать выделение допсредств", — написал Хуснуллин в свое телеграм-канале.
Он также обратил внимание на жилищное строительство в республике. "Нужно развивать ипотеку, в том числе потому что есть желающие строить коммерческое жилье", — подчеркнул вице-премьер.
Также обсуждалась программа развития и модернизации ЖКХ, которая позволит обновить коммунальную инфраструктуру, ход подготовки к 1 сентября и вопросы выплаты пенсий.
После совещания Хуснуллин посетил Краснодон, восстановлением которого занимаются регионы-шефы — Тюменская и Курганская области.
«
"Строители завершили восстановление детского отделения центральной горбольницы. Сейчас налаживают оборудование и устанавливают мебель. Также будет работать и стационар на 30 коек. В школе №4 им. Сергея Тюленина капитально отремонтировали спортзал и оборудовали компьютерный класс. Спортзал даже сам опробовал, побросав мяч в корзину! К 1 сентября оба объекта заработают в полном объеме", — заверил он.
В завершение поездки Хуснуллин возложил цветы на мемориал "Непокоренные". В прошлом году его реконструировали специалисты Военно-исторического общества.
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Луганская Народная РеспубликаМарат ХуснуллинРоссияКраснодон
 
 
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