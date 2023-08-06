https://ria.ru/20230806/dorogi-1888472175.html

В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог

В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог - РИА Новости, 06.08.2023

В ЛНР заявили о возможном выделении допсредств на строительство дорог

Рассматривается возможность выделения дополнительных средств на строительство и ремонт дорог в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:20

2023-08-06T15:20

2023-08-06T15:20

луганская народная республика

марат хуснуллин

россия

краснодон

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рассматривается возможность выделения дополнительных средств на строительство и ремонт дорог в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион. "Тему социально-экономического развития новых регионов продолжил обсуждать и в ЛНР. Луганская Республика среди 4 регионов имеет лучший процент выполнения программы. Вижу, что хорошо развернута работа по дорожному строительству. Обсудили возможности для реализации дополнительных работ, будем рассматривать выделение допсредств", — написал Хуснуллин в свое телеграм-канале. Он также обратил внимание на жилищное строительство в республике. "Нужно развивать ипотеку, в том числе потому что есть желающие строить коммерческое жилье", — подчеркнул вице-премьер. Также обсуждалась программа развития и модернизации ЖКХ, которая позволит обновить коммунальную инфраструктуру, ход подготовки к 1 сентября и вопросы выплаты пенсий. После совещания Хуснуллин посетил Краснодон, восстановлением которого занимаются регионы-шефы — Тюменская и Курганская области. "Строители завершили восстановление детского отделения центральной горбольницы. Сейчас налаживают оборудование и устанавливают мебель. Также будет работать и стационар на 30 коек. В школе №4 им. Сергея Тюленина капитально отремонтировали спортзал и оборудовали компьютерный класс. Спортзал даже сам опробовал, побросав мяч в корзину! К 1 сентября оба объекта заработают в полном объеме", — заверил он. В завершение поездки Хуснуллин возложил цветы на мемориал "Непокоренные". В прошлом году его реконструировали специалисты Военно-исторического общества.

https://ria.ru/20230803/dorogi-1888026590.html

луганская народная республика

россия

краснодон

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луганская народная республика, марат хуснуллин, россия, краснодон