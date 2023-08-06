https://ria.ru/20230806/donetsk-1888449423.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 06.08.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек
Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Бирюзово Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:18
2023-08-06T12:18
2023-08-06T12:26
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Бирюзово Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Бирюзово Кировского района по ул. Третьякова ранен мужчина 1985 года рождения", - написал он. Ранее представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка.
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888447337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района города со стороны ВСУ ранен человек