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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 06.08.2023 (обновлено: 12:26 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888449423.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 06.08.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек
Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Бирюзово Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:18
2023-08-06T12:26
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Бирюзово Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Бирюзово Кировского района по ул. Третьякова ранен мужчина 1985 года рождения", - написал он. Ранее представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка.
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888447337.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен человек

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района города со стороны ВСУ ранен человек

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками поселка Бирюзово Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела поселка Бирюзово Кировского района по ул. Третьякова ранен мужчина 1985 года рождения", - написал он.
Ранее представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех
12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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