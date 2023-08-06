https://ria.ru/20230806/donetsk-1888447337.html

Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех

Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 06.08.2023

Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех

Число пострадавших в результате утреннего обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка увеличилось до трех, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:02

2023-08-06T12:02

2023-08-06T12:02

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате утреннего обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка увеличилось до трех, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что два мужчины 1960 и 1966 года рождения пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 августа по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - по улице 60 лет СССР, возле магазина "Сказка" ранен мужчина 1951 года рождения, возле рынка "Азотный" ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк