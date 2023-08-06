https://ria.ru/20230806/donetsk-1888447337.html
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 06.08.2023
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех
Число пострадавших в результате утреннего обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка увеличилось до трех, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:02
2023-08-06T12:02
2023-08-06T12:02
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате утреннего обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка увеличилось до трех, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что два мужчины 1960 и 1966 года рождения пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 августа по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - по улице 60 лет СССР, возле магазина "Сказка" ранен мужчина 1951 года рождения, возле рынка "Азотный" ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех
Число пострадавших при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка выросло до трех