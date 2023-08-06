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Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888447337.html
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех - РИА Новости, 06.08.2023
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех
Число пострадавших в результате утреннего обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка увеличилось до трех, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:02
2023-08-06T12:02
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате утреннего обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка увеличилось до трех, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что два мужчины 1960 и 1966 года рождения пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 августа по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - по улице 60 лет СССР, возле магазина "Сказка" ранен мужчина 1951 года рождения, возле рынка "Азотный" ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка достигло трех

Число пострадавших при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка выросло до трех

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате утреннего обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка увеличилось до трех, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о том, что два мужчины 1960 и 1966 года рождения пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 августа по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Куйбышевский район): - по улице 60 лет СССР, возле магазина "Сказка" ранен мужчина 1951 года рождения, возле рынка "Азотный" ранены мужчины 1960 и 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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