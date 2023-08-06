https://ria.ru/20230806/donetsk-1888439460.html

В Донецке при обстреле повреждено здание дворца культуры

В Донецке при обстреле повреждено здание дворца культуры - РИА Новости, 06.08.2023

В Донецке при обстреле повреждено здание дворца культуры

Здание дворца культуры "Смолянка" и два магазина повреждены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:55

2023-08-06T10:55

2023-08-06T10:55

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Здание дворца культуры "Смолянка" и два магазина повреждены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района: по улице Ливенской повреждено остекление, фасад, ворота частного дома и две машины; по улице 60-летия СССР здание ДК "Смолянка" получило осколочное повреждение кровли и остекления. Осколочные повреждения фасада получили также два магазина и торговый павильон", - написал Кулемзин. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html

донецк

куйбышевский район

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Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия