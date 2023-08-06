https://ria.ru/20230806/donetsk-1888439460.html
В Донецке при обстреле повреждено здание дворца культуры
В Донецке при обстреле повреждено здание дворца культуры - РИА Новости, 06.08.2023
В Донецке при обстреле повреждено здание дворца культуры
Здание дворца культуры "Смолянка" и два магазина повреждены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:55
2023-08-06T10:55
2023-08-06T10:55
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Здание дворца культуры "Смолянка" и два магазина повреждены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района: по улице Ливенской повреждено остекление, фасад, ворота частного дома и две машины; по улице 60-летия СССР здание ДК "Смолянка" получило осколочное повреждение кровли и остекления. Осколочные повреждения фасада получили также два магазина и торговый павильон", - написал Кулемзин. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html
донецк
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке при обстреле повреждено здание дворца культуры
В Донецке при обстреле повреждены здание дворца культуры и два магазина