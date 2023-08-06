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Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888427052.html
Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ
Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ
Поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка попал под обстрел со стороны украинских войск, есть пострадавшие, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:53
2023-08-06T08:53
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка попал под обстрел со стороны украинских войск, есть пострадавшие, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Поселок Азотный под огнём укронацистов. Есть пострадавшие, информация уточняется", - написал он.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230806/donetsk-1888418546.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: поселок Азотный попал под обстрел со стороны ВСУ, есть пострадавшие

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка попал под обстрел со стороны украинских войск, есть пострадавшие, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"Поселок Азотный под огнём укронацистов. Есть пострадавшие, информация уточняется", - написал он.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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