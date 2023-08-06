https://ria.ru/20230806/donetsk-1888427052.html

Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ

Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023

Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел со стороны ВСУ

Поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка попал под обстрел со стороны украинских войск, есть пострадавшие, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:53

2023-08-06T08:53

2023-08-06T08:53

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка попал под обстрел со стороны украинских войск, есть пострадавшие, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."Поселок Азотный под огнём укронацистов. Есть пострадавшие, информация уточняется", - написал он.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230806/donetsk-1888418546.html

донецк

куйбышевский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия