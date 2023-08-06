https://ria.ru/20230806/dneprorudnoe-1888485871.html

ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области

ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2023

ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:58

2023-08-06T16:58

2023-08-06T16:58

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Террористический киевский режим ударил по Днепрорудному около 14.50 (мск). В радиусе прилета повреждения получили здания и автомобили, один автомобиль сгорел. Есть раненые мирные жители. Информация уточняется", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

запорожская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия