https://ria.ru/20230806/dneprorudnoe-1888485871.html
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:58
2023-08-06T16:58
2023-08-06T16:58
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Террористический киевский режим ударил по Днепрорудному около 14.50 (мск). В радиусе прилета повреждения получили здания и автомобили, один автомобиль сгорел. Есть раненые мирные жители. Информация уточняется", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Террористический киевский режим ударил по Днепрорудному около 14.50 (мск). В радиусе прилета повреждения получили здания и автомобили, один автомобиль сгорел. Есть раненые мирные жители. Информация уточняется", - сказал представитель ведомства.
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет