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ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2023
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16:58 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/dneprorudnoe-1888485871.html
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:58
2023-08-06T16:58
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Террористический киевский режим ударил по Днепрорудному около 14.50 (мск). В радиусе прилета повреждения получили здания и автомобили, один автомобиль сгорел. Есть раненые мирные жители. Информация уточняется", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области

ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирных жителей, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Террористический киевский режим ударил по Днепрорудному около 14.50 (мск). В радиусе прилета повреждения получили здания и автомобили, один автомобиль сгорел. Есть раненые мирные жители. Информация уточняется", - сказал представитель ведомства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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16:29
 
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