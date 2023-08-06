https://ria.ru/20230806/dmitrov-1888491403.html

Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали

Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали - РИА Новости, 06.08.2023

Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали

Пожар в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, локализован на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:43

2023-08-06T17:43

2023-08-06T17:44

дмитров

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, локализован на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики. Затем площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров."Пожар в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888484145.html

дмитров

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в подмосковном Дмитрове Тушение пожара в Московской области. К месту пожара направлена лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ. 2023-08-06T17:43 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитров, происшествия, московская область (подмосковье)