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Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали - РИА Новости, 06.08.2023
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17:43 06.08.2023 (обновлено: 17:44 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/dmitrov-1888491403.html
Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали
Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали - РИА Новости, 06.08.2023
Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали
Пожар в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, локализован на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:43
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дмитров
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, локализован на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики. Затем площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров."Пожар в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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дмитров
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Тушение пожара в подмосковном Дмитрове
Тушение пожара в Московской области. К месту пожара направлена лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
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дмитров, происшествия, московская область (подмосковье)
Дмитров, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали

Пожар в подмосковном Дмитрове локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, локализован на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики. Затем площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров.
"Пожар в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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